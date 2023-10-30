Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Syifa Hadju, Kekasih Rizky Nazar yang Turun Beri Dukungan Palestina

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:54 WIB
Transformasi Syifa Hadju, Kekasih Rizky Nazar yang Turun Beri Dukungan Palestina
Transformasi Syifa Hadju. (Foto: Instagram @syifahadju)
A
A
A

SYIFA Hadju belakangan menjadi sorotan. Bukan perihal asmaranya dengan kekasih, Rizky Nazar, melainkan soal aksinya yang turun ke jalan membela Palestina.

Momen itu pun dia bagikan ke aku Instagram pribadinya. Terlihat dia begitu bersemangat bersama rekan lainnya memberikan orasi.

Tampak pula dalam foto itu Syifa Hajdu memakai kaus putih. Dia pun memakai sorban corak hitam putih untuk menutupi kepalanya.

Aksinya itu tentu membuat orang semakin melirik dan ingin tahu tentang sosoknya. Berikut transformasi Syifa Hadju dari kecil hingga jadi aktris cantik yang berani turun ke jalan bela Palestina.

Begitu berani ikut aksi tersebut membuat warganet semakin penasaran dengan transformasi artis cantik ini. Berikut potretnya dikutip dari akun Instagram @syifahadju, Senin (30/10/2023).

1. Masa kecil

Syifa Hadju

Pemilik nama asli Syifa Savira Nuraisyah lahir di Jakarta, 13 Juli 2000. Dia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Andre Ariyantho dan Shendy Hadju. Syifa mempunyai dua adik perempuan, yaitu Sherina dan Manda.

2. Akting

Syifa Hadju

Syifa Hadju memulai karier di dunia entertainment pada 2014. Kala itu, dia bermain di sinetron Bintang Langit. Kariernya terus menanjak hingga dia melebarkan sayap dengan bermain film Beauty and the Best pada 2016.

3. Dunia tarik suara

Syifa Hadju

Tak hanya akting, Syifa pun mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Adapun single pertamanya berjudul Jangan Pernah berubah yang rilis 2018 merupakan karya Melly Goeslaw.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
