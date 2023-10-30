3 Shio yang Diramalkan Paling Beruntung Soal Asmara di November 2023

SETIAP awal bulan yang baru selalu menjadi masa penuh harapan bagi banyak orang. Harap-harap cemas soal keberuntungan diri di bulan yang baru tersebut.

Bukan hanya soal karir, keuangan, dan kesehatan. Salah satu yang paling dicari adalah peruntungan soal kehidupan asmara. Nah, secara shio keberuntungan di aspek ini bisa dilihat sedikit banyak. Seperti dilansir dari Your Tango, Senin (30/10/2023) berikut tiga shio yang diramalkan paling beruntung soal asmara di bulan November 2023.

1. Sapi: Para pemilik shio ini bersiaplah, karena keberuntunganmu dalam cinta di pekan ini akan mengejutkan. Jika melajang, harus yakin pada diri sendiri dan standar Anda sendiri , apa pun yang terjadi atau akan menyia-nyiakan keberuntungan yang ada. Percayai intuisi diri sendiri.

Sedangkan bagi yang sudah berpasangan, karma akan ada di pihak Anda yang mana ini akan memberikan keadilan bagi Anda dalam beberapa hal sehubungan dengan kehidupan percintaanmu.

2. Kelinci: Para pemilik shio Kelinci akan punya banyak pilihan, karena sedang beruntung dalam percintaan di bulan ini. Jadi pastikan sudah mengetahui apa keinginan diri sendiri untuk urusan asmara. Anda bahkan dapat menggunakan energi ini, untuk menghadirkan cinta sejati (bagi yang lajang) atau memperkuat ikatan antara Anda dan pasangan.