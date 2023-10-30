Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Shio yang Diramalkan Paling Beruntung Soal Asmara di November 2023

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:30 WIB
3 Shio yang Diramalkan Paling Beruntung Soal Asmara di November 2023
Shio paling beruntung soal cinta di November 2023, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP awal bulan yang baru selalu menjadi masa penuh harapan bagi banyak orang. Harap-harap cemas soal keberuntungan diri di bulan yang baru tersebut.

Bukan hanya soal karir, keuangan, dan kesehatan. Salah satu yang paling dicari adalah peruntungan soal kehidupan asmara. Nah, secara shio keberuntungan di aspek ini bisa dilihat sedikit banyak. Seperti dilansir dari Your Tango, Senin (30/10/2023) berikut tiga shio yang diramalkan paling beruntung soal asmara di bulan November 2023.

1. Sapi: Para pemilik shio ini bersiaplah, karena keberuntunganmu dalam cinta di pekan ini akan mengejutkan. Jika melajang, harus yakin pada diri sendiri dan standar Anda sendiri , apa pun yang terjadi atau akan menyia-nyiakan keberuntungan yang ada. Percayai intuisi diri sendiri.

Sedangkan bagi yang sudah berpasangan, karma akan ada di pihak Anda yang mana ini akan memberikan keadilan bagi Anda dalam beberapa hal sehubungan dengan kehidupan percintaanmu.

2. Kelinci: Para pemilik shio Kelinci akan punya banyak pilihan, karena sedang beruntung dalam percintaan di bulan ini. Jadi pastikan sudah mengetahui apa keinginan diri sendiri untuk urusan asmara. Anda bahkan dapat menggunakan energi ini, untuk menghadirkan cinta sejati (bagi yang lajang) atau memperkuat ikatan antara Anda dan pasangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001047/menilik-karakter-pemilik-shio-anjing-seperti-shin-tae-yong-h6xp6TuePs.jpg
Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965990/ini-warna-keberuntungan-12-shio-untuk-imlek-2024-9HO0ctCbCl.jpg
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2963675/sambut-imlek-3-shio-ini-bakal-alami-tahun-yang-sulit-Sdxuyu7ZnF.jpg
Sambut Imlek, 3 Shio Ini Bakal Alami Tahun yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948810/7-pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-kuda-tuXxFXZlVu.jpg
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947044/daftar-pasangan-yang-cocok-untuk-shio-babi-G9QlFewsGk.jpg
Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944379/pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-tikus-LTtnD53g4f.jpg
Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Tikus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement