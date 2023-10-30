Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Dituduh Pro Israel, Kosmetik Lokal Ini Diserang Netizen

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:18 WIB
Dituduh Pro Israel, Kosmetik Lokal Ini Diserang Netizen
Co-Founder ESQA Cosmetic Angelina Cindy. (Foto: Instagram)
A
A
A

ESQA Cosmetics mendadak menjadi trending topik di X (Twitter). Hal ini terjadi imbas dari co-founder-nya, Angelina Cindy, yang memberikan like pada unggahan Gal Gadot di Instagram mengenai 'I stand with Israel'.

Netizen Indonesia pun langsung geram bahkan menuduh co-founder ESQA Cosmetics itu pro Israel karena ikut memberikan 'like' di postingan Gal Gadot yang diunggah pada 8 Oktober 2023. Tahu kabar ini semakin memanas, Angelina Cindy langsung memberi klarifikasi, apa katanya?

Melalui Instagram, Angelina Cindy menyatakan bahwa apa yang dia lakukan, nge-like postingan Gal Gadot terkait 'I stand with Israel', adalah suatu kesalahan. Ia pun meminta maaf atas perbuatan itu.

"Hi teman-teman, dari tadi saya mendapat banyak sekali notifikasi di media sosial. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau sudah menimbulkan kesalahpahaman," tulis Angelina Cindy, dikutip MNC Portal, Senin (30/10/2023).

Ia melanjutkan, "My stance is clear and strong: I WILL NEVER SUPPORT GENOCIDE!".

Halaman:
1 2
      
