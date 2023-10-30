Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Seekor Laba-Laba Keluar dari Telinga Wanita Ini, Kok Bisa?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:00 WIB
Seekor Laba-Laba Keluar dari Telinga Wanita Ini, Kok Bisa?
Seekor laba-laba masuk ke dalam telinga. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEDIA sosial dihebohkan dengan pengalaman yang dibagikan seorang wanita bernama Desirae Kelly asal Farmington, Amerika Serikat (AS) ketika salah satu telinganya dimasuki oleh seekor laba-laba. Dia menceritakan kalau laba-laba itu masuk ke dalam telinganya ketika dia sedang tidur.

Namun keesokan harinya, dia merasa kalau ada yang bergerak di dalam telinganya, meskipun saat itu dia juga mencoba untuk menenangkan diri kalau itu hanyalan perasaannya saja. Akan tetapi, semakin lama Desirae justru semakin tidak nyaman, dan curiga kalau ada sesuatu yang mengganjal pada bagian dalam telinganya.

“Kali ini saya benar-benar merasakan sesuatu yang bergerak di telinga saya dan saya mencoba duduk tegak dan berucap ‘ini tidak baik-baik saja’,” ucap Desirae, dikutip dalam akun TikTok miliknya @desiraekelly, Senin (30/10/2023).

Telinga masuk laba-laba

Selanjutnya dengan berusaha menahan rasa tidak nyaman tersebut, dia mencoba datangi Urgent Care untuk memeriksakan dalam telinganya. Mengejutkan ternyata saat diperika Desirae mengatakan ada gumpalan besar yang bergerak di dalam rongga telinganya.

Perawat tersebut pun memeriksa dan mencoba membersihkan telinga Desirae, setelah beberapa kali percobaan namun tidak kunjung berhasil. Tidak lama kemudian laba-laba tersebut keluar dari telinga dan jatuh di bagian bahu Desirae.

“Saya merasakan apa pun ada yang merayap keluar dari telingaku, dan aku memiringkan kepalaku, dan aku melihat dari sudut mataku sesuatu jatuh dan mendarat di sweaterku,” ucap Desirae.

