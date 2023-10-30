Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Ciptakan Serum Pencegah Kantung Mata Berbahan Mentimun

TIM PKM-RE 'TiSerum' yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi jurusan Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) berhasil membuat produk inovasi kosmetik berupa serum dari ekstrak buah mentimun. Serum ini diklaim mampu mencegah kantung mata.

Salah satu anggota Tim PKM RE TiSerum, Khofifah Rizki Aunillah mengatakan kosmetik merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh semua masyarakat pada masa kini. Semua orang berlomba-lomba untuk mempercantik diri dengan menggunakan kosmetik.

"Di era sekarang kosmetik telah menjadi barang primer yang harus dimiliki oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan," tuturnya, Senin 30 Oktober 2023.

Menurutnya, kebutuhan akan kosmetik semakin melonjak dengan banyaknya permasalahan yang terdapat pada wajah yang diakibatkan oleh banyak faktor. Kosmetik dapat digunakan untuk merawat dan melindungi kulit dari berbagai faktor yang dapat merusak kulit.

Tim PKM-RE 'TiSerum' berhasil membuat produk inovasi kosmetik berupa serum dari ekstrak buah mentimun. Serum dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah memiliki konsentrasi bahan aktif yang tinggi sehingga efeknya akan lebih cepat diserap oleh kulit.

"Selain itu, serum juga memberikan efek yang nyaman ketika digunakan dan lebih mudah menyebar di permukaan kulit," katanya.

Berdasarkan hal tersebut maka sediaan serum dipilih sebagai inovasi kosmetik untuk mencegah kantung mata. Kantung mata selama ini memang sering dianggap sebagai hal yang mengganggu penampilan seseorang.

"Oleh karenanya kami mencoba membuat inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut," katanya.

Ketua Tim PKM-RE M Halim Muzakkir menambahkan kantung mata merupakan salah satu tanda penuaan yang terjadi di daerah sekitar mata dan biasanya disertai lingkaran hitam pada daerah tersebut. Pada usia lanjut, kantung mata biasanya disertai keriput halus.

"Namun, kantung mata juga dapat terjadi pada usia remaja," katanya.

Pada era digital seperti sekarang, remaja sangat bergantung pada ponsel ataupun alat digital lainnya sehingga menyebabkan mata dan daerah sekitarnya terus menerus terpapar sinar radiasi. Sinar radiasi merupakan senyawa radikal bebas penyebab timbulnya kantung mata.