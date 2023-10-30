Konsumsi Kolagen Sembarangan Bisa Sebabkan Penyakit Serius hingga Kematian, Begini Penjelasan Dokter

KOLAGEN ternyata mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan, tidak hanya untuk kulit, tetapi bagi ligamen, tendon, gigi, dan juga rambut.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan kolagen pada tubuh manusia memerlukan tambahan untuk meningkatkan keelastisitas, dan memberikan efek struktur serta kekuatan yang dibutuhkan oleh tubuh.

Dokter Spesialis Kecantikan, dr. Rininta Christabella menjelaskan kolagen merupakan bentuk protein yang alami dibuat tubuh, berasal dari apa yang dikonsumsi setiap harinya. Makanan yang mengandung high kolagen bisa Anda temukan pada putih telur, almond, atau antioksidan seperti apel, jeruk, dan juga daging.

“Seiring waktu dari usia 20-25 tahun kondisi kolagen akan turun satu setengah hingga dua Persen per tahunnya. Jadi karena itu dibantu dari makanan yang kita makan itu paling penting,” kata dr Bella kepada MNC Portal, saat ditemui di Studio 2, iNews Tower, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023

Selain dari makanan ternyata tubuh juga memerlukan lebih banyak kolagen, sehingga tambahan berupa suplemen atau treatment pun diperlukan dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi, Anda harus mengetahui kandungan dan efek samping yang ditimbulkan sebelum mengonsumsi sesuatu.

Karena tidak semua orang memiliki efek samping yang sama, maka ada baiknya sebelum Anda melakukan treatment, suplemen atau penambahan kolagen lainnya, disarankan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada ahlinya.