Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Kolagen Sembarangan Bisa Sebabkan Penyakit Serius hingga Kematian, Begini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:00 WIB
Konsumsi Kolagen Sembarangan Bisa Sebabkan Penyakit Serius hingga Kematian, Begini Penjelasan Dokter
Bahaya mengonsumsi kolagen sembarangan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KOLAGEN ternyata mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan, tidak hanya untuk kulit, tetapi bagi ligamen, tendon, gigi, dan juga rambut.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan kolagen pada tubuh manusia memerlukan tambahan untuk meningkatkan keelastisitas, dan memberikan efek struktur serta kekuatan yang dibutuhkan oleh tubuh.

Dokter Spesialis Kecantikan, dr. Rininta Christabella menjelaskan kolagen merupakan bentuk protein yang alami dibuat tubuh, berasal dari apa yang dikonsumsi setiap harinya. Makanan yang mengandung high kolagen bisa Anda temukan pada putih telur, almond, atau antioksidan seperti apel, jeruk, dan juga daging.

Minuman Berkolagen

“Seiring waktu dari usia 20-25 tahun kondisi kolagen akan turun satu setengah hingga dua Persen per tahunnya. Jadi karena itu dibantu dari makanan yang kita makan itu paling penting,” kata dr Bella kepada MNC Portal, saat ditemui di Studio 2, iNews Tower, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023

Selain dari makanan ternyata tubuh juga memerlukan lebih banyak kolagen, sehingga tambahan berupa suplemen atau treatment pun diperlukan dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi, Anda harus mengetahui kandungan dan efek samping yang ditimbulkan sebelum mengonsumsi sesuatu.

Karena tidak semua orang memiliki efek samping yang sama, maka ada baiknya sebelum Anda melakukan treatment, suplemen atau penambahan kolagen lainnya, disarankan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada ahlinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement