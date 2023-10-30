Manfaat Kolagen bagi Kesehatan dan Cara Terbaik untuk Mengonsumsinya

PRO dan kontra tentang mengonsumsi kolagen ternyata masih membuat banyak orang bingung. Alhasil masyarakat menjadi penasaran dan bertanya-tanya seputar khasiat kolagen.

Dokter Spesialis Kecantikan, dr. Rininta Christabella mengatakan kondisi tubuh seseorang dari usia 20-25 tahun, memiliki penurunan setidaknya satu setengah hingga dua persen setiap tahunnya. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan kolagen pada tubuh diperlukan setiap orang.

Caranya melalui makanan yang dikonsumsi setiap harinya, atau melalui beberapa treatment kecantikan seperti injeksi kolagen, ataupun meminum suplemen kolagen.

“Tapi seiring waktu dari usia 20-25 tahun kondisi kolagen akan turun satu setengah hingga dua Persen per tahunnya. Jadi karena itu dibantu dari makanan yang kita makan itu paling penting, kedua suplemen dan dibantu suntik-suntikan tadi,” kata dr Bella kepada MNC Portal, saat ditemui di Studio 2, iNews Tower, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023.

Menurut dr Bella kolagen tidak hanya baik untuk kecantikan, tetapi juga baik untuk tendon, ligamen, otot, dan juga rambut. Sehingga baik laki-laki ataupun perempuan masing-masing memiliki kebutuhan kolagen yang sama pada tubuh.

Namun, sebelum memilih untuk mengkonsumsi atau menggunakan kolagen pada tubuh, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya Anda memiliki alergi atau tidak, produk yang digunakan sudah BPOM, memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya atau tidak, dan yang terpenting konsultasi kepada dokter.

Sebab, menurut dr Bella jika seseorang mengkonsumsi atau menggunakan kolagen tanpa petunjuk dokter, bisa saja orang tersebut mengalami overdosis.