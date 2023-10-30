Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Gejala Awal Stroke, Wajib Dibaca

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:46 WIB
5 Gejala Awal Stroke, Wajib Dibaca
Gejala Stroke.(Foto: Nayati healthcare)
STROKE merupakan keadaan darurat medis, dan termasuk dalam silent killer. Kondisi ini terjadi ketika otak tidak mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkannya. Tanpa darah dan oksigen, sel-sel otak mati, mengakibatkan kerusakan otak bahkan kematian.

Gejala awal stroke dapat menyerang siapa saja, maka penting mengedukasi diri untuk menghindari kondisi ini meskipun kadang penderitanya merasa tidak sadar jika mengalaminya.

Berikut ini merupakan beberapa gejala stroke yang perlu diketahui, dikutip dari Healthline,

1. Wajah Asimetris

Seseorang yang terkena stroke mungkin kehilangan rasa atau kelemahan pada salah satu sisi wajah atau tubuhnya. Perhatikan baik-baik apakah salah satu sisi wajah Anda terlihat murung atau tanda-tanda nyata lainnya bahwa salah satu sisi wajah tidak cocok dengan sisi lainnya saat melakukan aktivitas seperti berbicara, mengunyah, atau tersenyum.

2. Tubuh Mati Rasa

Kelemahan ini bisa meluas ke bagian tubuh lain seperti wajah, kaki, dan tangan dan biasanya terjadi hanya pada satu sisi tubuh atau menyerang anggota tubuh tertentu.

Apabila secara tiba-tiba mengalami mati rasa atau lumpuh, segera periksakan ke IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan.

3. Sakit Kepala

Stroke dapat menyebabkan sakit kepala parah yang datang secara tiba-tiba. Adapun rasa sakit kepala ini sampai menyentuh dahi atau pelipis (karena rasa sakit atau tekanan), menyipitkan mata (karena sensitivitas cahaya) juga mengerang (karena kesakitan).

