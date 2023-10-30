Gula Darah Tinggi, Coba Turunkan dengan 6 Jus Buah Ini Yuk!

PENYAKIT gula darah tinggi atau biasa disebut diabetes merupakan kondisi meningkatnya kadar gula darah atau disebut glukosa yang melebihi batas normal.

Diabetes terjadi karena tubuh kita tidak lagi bisa lagi menyerap glukosa ke dalam sel, dan mengkonversinya menjadi energi. Lantas, apakah pengidap diabetes dibolehkan mengonsumsi jus buah, mengingat sebagian besar jus buah mengandung glukosa yang justru dapat menyebabkan potensi hiperglikemia, atau meningkatnya kadar gula darah secara berlebihan.

Sebenarnya pengidap diabetes tetap dibolehkan mengonsumsi jus buah. Bahkan, ada juga jus buah atau buah yang disarankan bagi penderita diabetes. Berikut 6 jus buah penurun gula darah,

1. Aprikot

Layaknya buah persik, apricot juga memiliki kandungan senyawa yang cukup lengkap, termasuk serat. Serat dalam aprikot tak hanya bermanfaat untuk kesehatan usus, tapi juga berfungsi menjaga kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal, sehingga risiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi pun berkurang.

Aprikot juga termasuk buah yang memiliki indeks glikemik rendah. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan sehat dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, termasuk buah aprikot, memiliki kadar gula darah dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak.

BACA JUGA:

2. Pir

Seperti persik dan aprikot yang kaya akan berbagai senyawa dan vitamin, senyawa flavonoid dalam pir juga memiliki manfaat dalam menurunkan risiko penyakit diabetes. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian di AS yang melibatkan lebih dari 9.600 orang dewasa berusia 25-74 selama sekitar 20 tahun, yang mana orang yang rutin mengonsumsi 5 porsi buah dan sayur berisiko rendah mengalami diabetes. Pir memiliki indeks glikemik/glukosa rendah, sehhingga tidak meningkatkan gula darah dengan cepat.

3. Beri

Buah beri adalah buah yang direkomendasikan untuk pengidap diabetes, karena dipercaya mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin dibutukan untuk mengkonversi glukosa menjadi energi. Beri juga kaya akan antioksidan dan serat.

BACA JUGA:

4. Ceri

Ceri mengandung antioksidan, yang dapat membantu melawan penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Kandungan serat yang tinggi dalam ceri, bermanfaat untuk menjaga dan menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam tubuh. Lalu flavonoid dalam buah ceri bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dan menurunkan risiko penyakit kanker, serta menghentikan kerusakan sel oleh karsinogen. Kandungan kalium dapat mengurangi risiko terkena hipertensi dan stroke, kandungan mineralnya dapat menjaga tekanan darah, menjaga kecukupan cairan tubuh, memulihkan otot, denyut jantung, hingga menyeimbangkan pH.