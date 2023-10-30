Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mau Cek Kesehatan Mental, Ini Lho Biayanya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:33 WIB
Mau Cek Kesehatan Mental, Ini Lho Biayanya
Cek kesehatan mental (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang yang mengalami gangguan mental, entah depresi atau kecemasan akut. Nah, ternyata ada sejumlah cek kesehatan mental.

Kesehatan mental penting dijaga sebab kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika mengalami gangguan mental seperti depresi sebaiknya segera melakukan cek kesehatan mental.

Berikut sejumlah cek kesehatan mental beserta biayanya,

 cemas

1. Tes Kecemasan

Tes kecemasan merupakan tes untuk menilai tingkat kecemasan yang dimiliki, dimana kecemasan di ukur dengan cara bicara yang takut dan gelisah. Untuk melakukan tes ini dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp300-500 ribu, tapi biasanya tes ini tergantung tempat yang anda kunjungi.

 BACA JUGA:

2. Tes Depresi

Tes ini digunakan untuk menilai tingkat depresi seseorang. Biasanya tes ini melibatkan pertanyaan dengan mengukur tingkat depresi seperti merasa sedih, kehilangan minat dll. Untuk melakukan tes ini biasanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp300-200 ribu per jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/482/3182102//baim-AoX5_large.jpg
Dituding Seorang NPD, Baim Wong Lakukan Tes karena Penasaran Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180002//psikolog-b4f8_large.jpg
Gangguan NPD Bisa Disembuhkan, Ini Tahapan Terapinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3178014//andrew-j3TV_large.jpg
Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177561//bestie-Biz5_large.jpg
Ladies, Riset Ungkap Curhat Bareng Circle Ternyata Bikin Panjang Umur! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/611/3176749//wajah-UWEo_large.jpg
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176216//kesehatan_mental-k48N_large.jpg
Hari Mental Sedunia, Kenali Gejala dan Pertolongan Pertamanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement