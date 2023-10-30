Mau Cek Kesehatan Mental, Ini Lho Biayanya

BANYAK orang yang mengalami gangguan mental, entah depresi atau kecemasan akut. Nah, ternyata ada sejumlah cek kesehatan mental.

Kesehatan mental penting dijaga sebab kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika mengalami gangguan mental seperti depresi sebaiknya segera melakukan cek kesehatan mental.

Berikut sejumlah cek kesehatan mental beserta biayanya,

1. Tes Kecemasan

Tes kecemasan merupakan tes untuk menilai tingkat kecemasan yang dimiliki, dimana kecemasan di ukur dengan cara bicara yang takut dan gelisah. Untuk melakukan tes ini dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp300-500 ribu, tapi biasanya tes ini tergantung tempat yang anda kunjungi.

2. Tes Depresi

Tes ini digunakan untuk menilai tingkat depresi seseorang. Biasanya tes ini melibatkan pertanyaan dengan mengukur tingkat depresi seperti merasa sedih, kehilangan minat dll. Untuk melakukan tes ini biasanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp300-200 ribu per jam.