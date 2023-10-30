6 Manfaat Kismis bagi Kesehatan, Cegah Hipertensi dan Jaga Kesehatan Usus

KISMIS adalah buah berbentuk anggur kering yang dihasilkan melalui penjemuran alami atau dehidrasi buatan yang menyebabkan buah anggur mengerut. Biasanya, kismis dijadikan campuran kue atau topping kue saja.

Padahal, buah kismis ini memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Sebab, kismis mengandung kalori, protein, besi, kalsium, serat, kalium, mangan, vitamin c dan B6, dan masih banyak lainnya.

Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang manfaat kismis untuk kesehatan tubuh, simak rangkuman informasi yang dikutip dari Pinkvilla, Selasa (31/10/2023)

1. Mengontrol hipertensi

Hipertensi adalah penyakit metabolisme yang terjadi akibat tekanan darah tinggi dan tingginya LDL atau kolesterol jahat. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kismis telah membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali.

Para ilmuwan percaya serat makanan dan potasium yang ada dalam kismis mampu mengendalikan tekanan darah dengan menurunkan kadar kolesterol yang bila tinggi sehingga tidak menumpuk di dalam pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, kandungan polifenol diketahui dapat mengurangi peradangan sehingga membantu mencegah hipertensi.

Oleh karena itu, konsumsi kismis dalam jumlah sedang dapat membantu mencegah penyakit hipertensi kronis pada manusia karena kismis merupakan sumber potasium, serat, dan polifenol yang baik.

2. Tingkatkan kesehatan usus

Satu porsi kismis mengandung dua gram serat, baik larut maupun tidak larut. Kandungan serat makanan meningkatkan kesehatan pencernaan dengan menambah massa tinja dan membantu pergerakan usus secara teratur. Hal ini sangat bermanfaat untuk mencegah sembelit dan menjaga kesehatan sistem pencernaan.

Selain itu, serat larut membantu menjaga kesehatan usus dengan menawarkan lingkungan yang diinginkan bagi bakteri usus untuk berkembang biak. Hal ini akan semakin meningkatkan pengaturan keasaman, kekebalan tubuh, fungsi usus besar yang sehat, meningkatkan pencernaan serta menetralkan racun. Dengan begitu, usus dan tubuh tetap sehat.

3. Sumber antioksidan

Kismis diketahui mengandung beragam antioksidan bermanfaat seperti quercetin, katekin, dan flavonoid. Senyawa ini membantu menetralkan spesies oksigen reaktif dalam tubuh yang bertanggung jawab memicu stres oksidatif, penyakit degeneratif, dan peradangan.

Sifat antioksidan dapat melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, menurunkan risiko penyakit metabolisme, mencegah penuaan cepat, dan menawarkan manfaat potensial lainnya bagi tubuh kita.

Oleh karena itu senyawa antioksidan dalam kismis berkontribusi terhadap kesehatan sel secara keseluruhan dan mungkin berperan dalam mencegah penyakit kronis.