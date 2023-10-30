8 Cara Mengatasi GERD, Perhatikan Konsumsi Makanan dan Minuman hingga Berhenti Merokok

GANGGUAN Refluks Gastroesofageal atau biasa dikenal dengan GERD adalah kondisi yang sering kali dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Refluks terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan sensasi terbakar di dada yang tak nyaman.

Ada beberapa cara yang dapat membantu mengatasi refluks dan mengurangi gejalanya. Berikut ini adalah delapan langkah penting yang dapat membantu penderita GERD mengelola kondisinya dengan lebih baik, dikutip dari Health Harvard, Senin (30/10/2023).

1. Makan Secukupnya dan Perlahan

Saat perut sangat penuh, refluks ke kerongkongan bisa lebih banyak. Saat jam makan, cobalah untuk makan dengan porsi kecil, namun sering daripada makan sebanyak tiga kali dalam porsi besar.

2. Hindari Makanan Tertentu

Orang dengan refluks asam pernah diinstruksikan untuk menghindari hampir semua makanan kecuali makanan yang hambar untuk diet mereka. Namun hal ini kini sudah tidak seketat itu. Beberapa makanan yang mungkin harus dihindari agar tidak memicu refluks seperti daun mint, makanan berlemak, makanan pedas, tomat, bawang putih, kopi, teh, cokelat maupun alkohol.

Jika Anda mengonsumsi salah satu makanan di atas secara teratur, Anda dapat mencoba menghilangkannya satu per satu untuk mengendalikan refluks Anda.

3. Hindari Minuman Berkarbonasi

Minuman berkarbonasi memicu kamu untuk bersendawa, hal ini akan mengirimkan asam ke kerongkongan yang dapat memicu refluks. Usahakan untuk selalu minum air putih, bukan bersoda.

4. Tetap Terjaga setelah Makan

Ketika berdiri, atau bahkan duduk gravitasi membantu menjaga asam yang ada di perut, untuk tetap ada di tempatnya. Makanlah tiga jam sebelum tidur. Hindari untuk langsung berbaring atau tidur siang dan malam secara langsung seketika setelah makan, dan hindari juga camilan tengah malam.