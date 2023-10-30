Warning, Warna Leher Menggelap Bisa Jadi Tanda Diabetes

WARNA kulit yang menggelap pada area leher terkadang menjadi suatu permasalahan yang sulit diatasi, meskipun dengan menggunakan skincare mahal sekalipun.

Kondisi ini disebut juga dengan Acanthosis Nigricans, atau suatu kondisi yang membuat kulit di beberapa area, khususnya di lipatan jadi lebih gelap, tebal, dan bertekstur seperti beludru.

Perawat sekaligus Healthy Educator Rizal Do menjelaskan, terkadang area kulit yang gelap bisa menimbulkan gatal bahkan bau. Untuk itu, apabila Anda mengalami kondisi seperti ini, ada baiknya untuk diwaspadai, kenapa?

Karena biasanya sebagian besar orang yang mengalami kondisi ini mempunyai masalah dengan gula darah.

“Gula darah yang kebanyakan akibat pola makan yang gak teratur, sering makan telat, kebanyakan nasi dan gula sederhana, minum manis-manis mulu, akhirnya bikin pusing Pankreas,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kalau resistensi insulin juga akan terjadi disaat kondisi ketika sel-sel di otot, lemak, dan hati tidak bisa merespons insulin dengan baik sehingga glukosa yang melayang-layang di depan mereka, tidak bisa diambil.

Jika insulin yang dihasilkan semakin banyak, Sel-sel keratinosit yang mempunyai reseptor IGF-1 juga akan menjadi tidak terkendali. Karena sel keratinosit mempunyai tugas memproduksi keratin untuk melindungi kulit kita.

“Akibatnya, sel keratinosit terangsang untuk bertumbuh sehingga bikin kulit jadi menebal. Terbentuklah Acanthosis nigricans ,” ucap Rizal Do.