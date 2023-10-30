Apa Benar Epilepsi Penyakit Kutukan?

ARTIS cantik Amanda Manopo mengaku mengidap epilepsi. Hal tersebut dia sampaikan di podcast YouTube Kemal Palevi. Pengakuan itu sangat mengejutkan namun juga jadi edukasi soal penyakit epilepsi.

“Kalau aku lebih berasa tidur, jadi tidurnya tuh kejang,” kata Amanda.

Berkaca dengan kejadian yang dialami Amanda Manopo, seiring dengan berjalannya waktu di lingkungan masyarakat juga sering kali menganggap penyakit epilepsi adalah penyakit kutukan atau kerasukan sehingga menimbulkan sifat mistis.

Lantas apakah epilepsi termasuk kedalam penyakit kutukan atau kerasukan?

Menurut Kemenkes, di Indonesia sendiri mitos seperti ini merupakan hal yang biasa, sehingga membuat masyarakat terkadang juga memiliki pandangan yang keliru atas pernyataannya tersebut.