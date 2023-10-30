Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Epilepsi Penyakit Kutukan?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:17 WIB
Apa Benar Epilepsi Penyakit Kutukan?
Epilepsi kumat. (Foto: VOI)
A
A
A

ARTIS cantik Amanda Manopo mengaku mengidap epilepsi. Hal tersebut dia sampaikan di podcast YouTube Kemal Palevi. Pengakuan itu sangat mengejutkan namun juga jadi edukasi soal penyakit epilepsi.

“Kalau aku lebih berasa tidur, jadi tidurnya tuh kejang,” kata Amanda.

 Amanda Manopo

Berkaca dengan kejadian yang dialami Amanda Manopo, seiring dengan berjalannya waktu di lingkungan masyarakat juga sering kali menganggap penyakit epilepsi adalah penyakit kutukan atau kerasukan sehingga menimbulkan sifat mistis.

Lantas apakah epilepsi termasuk kedalam penyakit kutukan atau kerasukan?

 BACA JUGA:

Menurut Kemenkes, di Indonesia sendiri mitos seperti ini merupakan hal yang biasa, sehingga membuat masyarakat terkadang juga memiliki pandangan yang keliru atas pernyataannya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181026//anak_sakit-u35c_large.jpg
Kematian Akibat DBD Masih Jadi Ancaman, Vaksin Bisa Tekan Risiko Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181022//nyamuk-a3U9_large.jpg
Hati-Hati! IDAI ungkap Anak-Anak Rentan Terkena DBD di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/482/3178923//tbc-1Ti7_large.jpg
Kasus TBC di DKI Jakarta Melonjak Signifikan, Cek Gejalanya! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177186//flu_covid-NT7i_large.jpg
Ancaman Penyakit Influenza Lagi Marak, Ini Bedanya Tipe A dan B 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/482/3176905//panas-CaxX_large.jpg
Cuaca Boleh Panas, Tapi Ini Cara Jitu Tetap Adem Tanpa Heatstroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176784//lina_mukherjee-pQ7t_large.jpg
Mengenal Lipoma Mirip Ampla Ati yang Dialami Lina Mukherjee, Apa Penyebabnya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement