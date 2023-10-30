Apa Benar Ramuan Herbal Bisa Bersihkan Lemak di Jantung dan Pembuluh Darah?

SEJATINYA Indonesia punya banyak jenis rempah yang punya manfaat untuk kesehatan. Beberapa orang percaya ramuan herbal bisa membersihkan lemak di jantung dan pembuluh darah.

Namun, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital Dr. dr. Jajang Sinardja, Sp.JP(K) mengatakan. hal itu tidak benar dan hanya mitos semata.

"Sampai sekarang nggak ada satu zat pun dari herbal yang bisa melumerkan atau meluruhkan lemak di jantung dan pembuluh darah," ujar dr Jajang

Menurut dr Jajang, sebenarnya anggapan itu hanya peluang dan kesembuhan dari pasien yang minum herbal hanya kebetulan saja.

"Kita di dunia medis sangat hati-hati menerima sesuatu. Bahkan para peneliti melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun hingga mendapatkan teknologi pengobatan yang bagus. Jadi kalau hanya dengan obat herbal aja nggak bisa," katanya.