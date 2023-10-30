Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Ramuan Herbal Bisa Bersihkan Lemak di Jantung dan Pembuluh Darah?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:54 WIB
Apa Benar Ramuan Herbal Bisa Bersihkan Lemak di Jantung dan Pembuluh Darah?
Obat herbal. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEJATINYA Indonesia punya banyak jenis rempah yang punya manfaat untuk kesehatan. Beberapa orang percaya ramuan herbal bisa membersihkan lemak di jantung dan pembuluh darah.

Namun, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital Dr. dr. Jajang Sinardja, Sp.JP(K) mengatakan. hal itu tidak benar dan hanya mitos semata.

 minum herbal

 BACA JUGA:

"Sampai sekarang nggak ada satu zat pun dari herbal yang bisa melumerkan atau meluruhkan lemak di jantung dan pembuluh darah," ujar dr Jajang

Menurut dr Jajang, sebenarnya anggapan itu hanya peluang dan kesembuhan dari pasien yang minum herbal hanya kebetulan saja.

 BACA JUGA:

"Kita di dunia medis sangat hati-hati menerima sesuatu. Bahkan para peneliti melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun hingga mendapatkan teknologi pengobatan yang bagus. Jadi kalau hanya dengan obat herbal aja nggak bisa," katanya.

Halaman:
1 2
      
