Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warga Papua Pegunungan Dilanda Bencana Kelaparan, Berpotensi Alami Malnutrisi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |02:00 WIB
Warga Papua Pegunungan Dilanda Bencana Kelaparan, Berpotensi Alami Malnutrisi
Bencana kelaparan landa warga Papua Pegunungan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BENCANA kelaparan melanda warga Papua Pegunungan tepatnya di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo. Setidaknya terdapat 20 orang lebih di Papua Pegunungan meninggal dunia atas dampak yang ditimbulkan.

Terkait hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun tidak mau tinggal diam, mereka ikut membantu mendistribusikan bantuan dengan berupa 20 ton beras, 10 ribu paket makanan siap saji, perlengkapan penunjang, dan anggaran operasional Rp1 miliar.

Berkaca dari kejadian bencana tersebut, apa dampak bencana kelaparan dari segi kesehatan?

Menurut laman Concern Worldwide, Senin (30/10/2023) bencana kelaparan memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat, khususnya anak-anak. Risikonya juga lebih tinggi akan terasa bagi orang dewasa jika memiliki penyakit kronis atau penyakit penyerta.

Bencana kelaparan

Namun, secara umum kasus kelaparan dan malnutrisi pada orang dewasa mengikuti proses yang sama dengan tingkat keparahan berbeda-beda. Dampak fisik dari kelaparan pada orang dewasa adalah pada tubuh jelas akan mengalami penurunan berat badan karena berkurangnya massa lemak dan otot.

Ini adalah gejala utama malnutrisi, yang mana hal itu juga mempengaruhi fungsi otot dan organ. Orang yang kekurangan gizi atau tidak makan secara keseluruhan akan merasa lebih lemah, lebih lelah, dan mengalami sensasi seperti sakit kepala ringan, dan pusing.

Kelaparan juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat seseorang rentan terkena penyakit lebih mudah. Inilah saah satu alasan mengapa bencana kelaparan bisa sangat mematikan, karena ini bukan tentang kelaparan saja, tetapi juga mengenai prevalensi penyakit.

Sedangkan pada kalangan anak-anak dampak yang mungkin akan terasa adalah terhadap tumbuh kembang anak, karena hal itu berpengaruh terhadap kinerjanya di sekolah. Salah satu alasan anak sulit berkonsentrasi di sekolah adalah karena merasa lapar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/481/3148878/masih_minimnya_pengetahuan_orangtua_untuk_pemenuhan_gizi_anak_di_indonesia-VSmN_large.jpg
Masih Minimnya Pengetahuan Orangtua untuk Pemenuhan Gizi Anak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/481/3074744/fortifikasi-Ejrw_large.jpg
Indonesia Laksanakan Program Fortifikasi Pangan Skala Besar, Atasi Defisiensi Vitamin dan Mineral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051404/dadan-hindayana-siapkan-siklus-anggaran-rp71-triliun-untuk-program-makan-bergizi-gratis-kvlbfbMDMo.jpeg
Dadan Hindayana Siapkan Siklus Anggaran Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051321/usai-dilantik-dadan-hindayana-mulai-jalankan-program-makan-bergizi-gratis-bertahap-tahun-ini-b8OoG7oZQR.jpg
Usai Dilantik, Dadan Hindayana Mulai Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Bertahap Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051200/dadan-hindayana-dilantik-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-apa-saja-tugas-utamanya-uOhAWko6yp.jpg
Dadan Hindayana Dilantik Jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Apa Saja Tugas Utamanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051183/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-dilantik-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-Tj7MhcLNGb.jpg
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Dilantik Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement