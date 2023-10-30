Perempuan Ini Dioperasi Akibat Hobi Makan Pedas

BELUM lama ini media sosial dihebohkan dengan kabar seorang wanita yang hobi makan pedas dan berujung harus dioperasi.

Bagi orang Indonesia makan pedas adalah hal biasa yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan tanpa rasa pedas, makanan akan menjadi terasa kurang nikmat.

Namun Anda harus belajar dari pengalaman salah satu netizen di TikTok dengan akun @verashinta2 ini. Akibat terlalu sering makan pedas dia terpaksa masuk ke rumah sakit.

“Yuk lebih sayang sama diri sendiri,” tulis akun tersebut dalam keterangan video yang dikutup MNC Portal pada Senin (30/10/2023).

Dalam videonya itu, dia membagikan kumpulan foto-foto makanan yang selama ini sering ia makan, seperti mie ayam, bakso, seblak, bakso aci, mi instan, ramen, bakso bakar, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan makanan tersebut tak jauh-jauh dari rasa pedas.

Tak lama kemudian, dia menunjukkan akibat dari selama ini konsumsi makanan tersebut. Dia pun harus dirawat dan menjalani operasi. Namun akun tersebut tidak secara gamblang menjelaskan tentang penyakit yang dideritanya.