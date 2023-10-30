Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Danau Eksotis Indonesia Wajib Dikunjungi, Nomor 2 Punya Tiga Warna Cantik Manjakan Mata

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:02 WIB
5 Danau Eksotis Indonesia Wajib Dikunjungi, Nomor 2 Punya Tiga Warna Cantik Manjakan Mata
Danau Kelimutu di Flores, NTT (Foto: IG/@sunny_yakushevich)
A
A
A

INDONESIA merupakan negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam, menjadi rumah bagi berbagai danau eksotis yang memukau.

Dari barat hingga timur, pulau-pulau Indonesia menyimpan berbagai permata alam berupa danau yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi.

Nah, berikut MPI rangkumkan 5 danau eksotis Indonesia yang wajib traveler kunjungi, dan sayang jika terlewatkan;

1. Danau Toba, Sumatera Utara

Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia, yang terletak di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk dari letusan gunung berapi raksasa dan sekarang merupakan destinasi wisata populer di Sumatera Utara.

Danau Toba

Danau Toba (Foto: Pradita/MPI)

Wisatawan dapat menikmati pemandangan indah danau, menjelajahi pulau-pulau di dalamnya, dan mengenal budaya Batak yang kaya.

2. Danau Kelimutu, Flores

Danau Kelimutu adalah salah satu danau paling misterius di Indonesia. Terletak di Flores, danau ini terkenal karena memiliki tiga danau dengan warna yang berbeda, biru, merah, dan hijau.

Perubahan warna ini disebabkan oleh mineral dan gas vulkanik, menciptakan pemandangan yang sangat unik.

Danau Kelimutu

Danau Kelimutu (Foto: IG/@nimadesriastini)

3. Danau Poso, Sulawesi Tengah

Danau Poso adalah salah satu danau terbesar di Sulawesi Tengah. Dikelilingi oleh pegunungan yang indah, danau ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan.

Beberapa aktivitas yang bisa dinikmati di sini adalah berenang, memancing, dan menjelajahi desa-desa tradisional di sekitarnya.

