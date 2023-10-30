Berusia 8 Abad, Yuk Intip 5 Daya Tarik Desa Bantaragung Majalengka

Panorama alam Desa Bantaragung, Majalengka, Jawa Barat (Foto: IG/@agunpriyatna)

TERDAPAT banyak spot wisata di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Daerah itu kini jadi alternatif kunjungan wisata, terlebih Majalengka kini sudah memiliki bandara kedua terbesar di Indonesia, yakni Bandara Kertajati.

Nah, selain terkenal dengan spot wisata alam nan asri hingga produksi kecap tuanya, Kota Angin ini pun memiliki sebuah desa yang sudah eksis sejak 800 tahun silam alias 8 abad loh! Namanya ialah Desa Bantaragung.

Apa istimewanya Desa Wisata Bantaragung?

Memiliki asal-usul yang legendaris, Desa Bantaragung ini asalnya bernama Desa Babakan Keboncau.

Dikabarkan kalau desa ini sudah ada sejak tahun 1200-an, saat Pangeran Timbang Pinayungan berhasil mengatasi gangguan keamanan desa dan menjadi Kuwu (kepala desa) pertama.

Di sinilah awal dari lahirnya juara-juara dunia terutama di bidang pencak silat. Dengan cerita rakyat inilah, Desa Bantaragung menjadi populer serta kekayaan alamnya pun banyak menjadi destinasi wisata.

(Foto: IG/@asnawi_182)

Nah, lantas apa saja daya tarik di desa asri yang sarat sejarah ini? Yuk, intip melalui 5 kegiatan seru berikut ini, sebagaimana dikutip dari laman Wonderful Indonesia;

1. Memanjakan mata dari ketinggian di Terasering Sawah Ciboer Pass

Pemandangan desa dari ketinggian Terasering Sawah Ciboer Pass tidak boleh Anda lewatkan.

Pasalnya, terasering yang sangat lega ini, ada sebuah jalan lurus menuju permukiman warga yang cocok banget untuk bersepeda atau jalan kaki dengan ditemani angin semilir desa yang menyegarkan.

2. Menikmati sunrise berlatar Gunung Ciremai

Di Desa Bantaragung, Anda juga bisa menyaksikan sunrise yang indahnya enggak kalah dari tempat-tempat lain.

Potret matahari terbit dari balik Gunung Ciremai, gunung terbesar di Jawa Barat, yang terlihat jelas di desa ini akan jadi momen yang wajib diabadikan.

Selain itu, gunung ini merupakan gunung favorit para hikers karena jalur pendakian yang mudah dilewati.

(Foto: IG/@iyanindra1)

Menariknya lagi, ada bunga abadi edelweis yang tumbuh di puncak gunung ini, lho! Kalau Anda ada kesempatan, boleh dicoba nih mendaki Gunung Ciremai!

3. Berselfie ria dengan latar Telaga Biru Cicerem

Bagi Anda yang suka berburu spot instagramable bertemakan danau nan asri, wajib banget merencanakan kunjungan ke telaga yang satu ini.

Lokasinya berjarak sekitar 14 km atau 30 menit perjalanan dengan mobil dari Desa Wisata Bantaragung.

Punya panorama bak sebuah lukisan, potret danau sebening kaca, pohon rindang hijau kekuning-kekuningan yang menjuntai ke permukaan danau, serta ikan-ikan koi berwarna oranye membuat siapa pun yang berfoto di Telaga Biru Cicerem menjadi viral di Instagram.