Indahnya Bunga Tabebuya Bermekaran Hiasi Jalanan Magelang, Serasa di Jepang!

MAGELANG di Jawa Tengah sangat populer dengan destinasi wisatanya. Terlebih saat ini viral jalanan di kota tersebut dihiasi oleh pepohonan rindang disertai dengan bunga-bunga cantik serasa di Jepang.

Fenomena menarik ini viral di media sosial, tampak bunga-bunga Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) yang mirip dengan Sakura menghiasi sejumlah trotoar jalanan di Kota Magelang.

"Jalanan Kota Magelang dihiasi pepohonan rindang dan berbunga. Seperti halnya musim semi di negeri sakura, Magelang dihiasi bunga sakuranya Magelang atau Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) berwarna putih, ungu dan merah muda," tulis akun X @recehtapisayng.

Tampak dalam unggahan tersebut cukup banyak bunga-bunga yang berguguran, sehingga menambah keindahan pemandangan yang cantik di Kota Malang karena ditumbuhi bunga Tabebuya.

(Foto: X/@recehtapisayang)

"Adanya bunga bunga cantik tersebut menjadi kesan tersendiri bagi setiap orang yang melintas, menjadi penyemangat di pagi hari, menjadi pemanis di cuaca panas siang hari, dan menjadi sorotan di kala sore hari," lanjut akun tersebut.

Netizen yang menyaksikan cantiknya bunga Tabebuya di Kota Malang, langsung membanjiri kolom komentar unggahan akun tersebut. Tak sedikit yang mengaguminya karena keberadaan bunga ini menambah pemandangan indah.

"Wih keren banget," kata @rid*****

"Real kota sejuta bunga," ujar @ban****

"Aku pas lewat di sepanjang jalan mertoyudan dan liat barisan pohon itu. kupikir itu beneran bunga sakura. emang cantik banget," terang @wan*****