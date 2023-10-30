Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tingkatkan Kunjungan Turis Jepang ke Indonesia, Sandiaga Ingin Perbanyak Event Berkualitas

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:08 WIB
Tingkatkan Kunjungan Turis Jepang ke Indonesia, Sandiaga Ingin Perbanyak Event Berkualitas
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno ingin meningkatkan kunjungan turis Jepang ke Indonesia karena mereka merupakan wisatawan berkualitas. Salah satunya dengan memperbanyak event berkualitas di berbagai daerah.

“Salah satunya adalah event, acara seperti Jogja Cultural Wellness Festival ini merupakan salah satu yang menarik wisatawan dari Jepang. Acara-acara berkualitas ini bisa menarik minat dan wisatawan dari Jepang,” kata dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Menurut Sandiaga, pelancong Jepang adalah wisatawan berkualitas karena periode tinggal yang lama dan juga banyak berbelanja produk-produk dalam negeri.

 BACA JUGA:

Pada gelaran the 6th Tourism Expo Japan (TEJ) Ministerial Round Table yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2023 di Osaka, Jepang peningkatan jumlah wisatawan dari Jepang ke Indonesia juga menjadi salah satu fokus yang tengah diupayakan Kemenparekraf saat ini.

Halaman:
1 2 3
      
