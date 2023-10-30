Sandiaga : Jembatan Kaca The Geong Banyumas Belum Kantongi Izin Usaha

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa wisata Jembatan Kaca The Geong dalam kawasan Hutan Pinus Limpakuwus, Banyumas, Jawa Tengah yang menelan korban wisatawan pekan lalu, belum memiliki izin usaha.

"Wahana Jembatan Kaca The Geong belum mengantongi izin usaha," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Sandiaga menyebutkan bahwa wisata Hutan Pinus Limpakuwus sudah tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) pada 2021. Namun belum melakukan perpanjangan.

