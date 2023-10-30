Bandara Kertajati Beroperasi Penuh, Sandiaga Tak Khawatir Kunjungan Wisatawan ke Bandung Menurun

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tak khawatir kunjungan wisatawan ke Bandung, Jawa Barat akan berkurang menyusul beroperasinya Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Sebab, mayoritas wisatawan ke Bandung via darat.

“85 persen lebih wisatawan ke Bandung melalui kendaraan darat, dan setiap tahunnya terus meningkat. Oleh karena itu, saya tidak terlalu memiliki banyak kekhawatiran akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Bandung,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Bandara Kertajati mulai beroperasi penuh per 29 Oktober 2023 setelah terjadinya peralihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

