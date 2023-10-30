Terinspirasi dari Film Animasi, Taman Frozen Pertama di Dunia Segera Dibuka

WORLD of Frozen atau Taman Frozen pertama di dunia akan dibuka di Hong Kong mulai 20 November 2023. Wahana yang berada di Hong Kong Disneyland Resort tersebut memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi kampung halaman Arendelle, Elsa, dan Anna.

Terinspirasi dari film animasi terkenal Frozen dan Frozen 2, atraksi ini terdiri dari Istana Es Elsa dan Kastil Arendelle.

“Kami sangat bersemangat untuk menawarkan kepada para tamu kami pengalaman yang memlifespesona dan mendalam, di mana mereka dapat menjelajahi keajaiban Arendelle yang menakjubkan,” kata Direktur Pelaksana Hong Kong Disneyland, Michael Moriarty seperti dilansir dari Lifestyle Asia, Senin (30/10/2023).

