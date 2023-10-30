Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Reruntuhan Tanah dan Batu Raksasa di Gunung Arafat Turki Diyakini Kapal Nabi Nuh

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:02 WIB
Reruntuhan Tanah dan Batu Raksasa di Gunung Arafat Turki Diyakini Kapal Nabi Nuh
Arkeolog terus meneliti jejak fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Arafat, Turki. (Foto: Daily Mail)
A
A
A

SEKELOMPOK arkeolog dari Technical University, Andrew University dan Agri Ibrahim Cecen University, Turki selangkah lagi membongkar misteri keberadaan kapal raksasa Nabi Nuh A'laihissalam yang menyelamatkan pengikutnya dan sejumlah makhluk dari azab banjir maha dahsyat zaman dulu.

Dikutip dari Daily Mail, Senin (30/10/2023), para arkeolog tersebut sudah melakukan penelitian yang mendalam selama dua tahun belakangan ini di sebuah lokasi di Gunung Ararat, Dogubayazit, Turki. Di gunung tertinggi di Turki itu ditemukan sebuah lokasi yang batu dan tanahnya memiliki bentuk yang sangat unik.

Bentuknya itu mirip seperti sebuah perahu berukuran raksasa. Dari temuan itulah para arkeolog dari tiga universitas di Turki berupaya mencari tahu asal-usul batu dan tanah yang unik tersebut. Dugaan awal batu dan tanah tersebut memang adalah kapal Nabi Nuh.

Memang formasi geologi yang ada di Gunung Ararat secara sepintas sangat mencurigakan. Di gunung tersebut terdapat formasi tanah dan bebatuan yang seperti berbentuk perahu atau bahtera.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement