Reruntuhan Tanah dan Batu Raksasa di Gunung Arafat Turki Diyakini Kapal Nabi Nuh

SEKELOMPOK arkeolog dari Technical University, Andrew University dan Agri Ibrahim Cecen University, Turki selangkah lagi membongkar misteri keberadaan kapal raksasa Nabi Nuh A'laihissalam yang menyelamatkan pengikutnya dan sejumlah makhluk dari azab banjir maha dahsyat zaman dulu.

Dikutip dari Daily Mail, Senin (30/10/2023), para arkeolog tersebut sudah melakukan penelitian yang mendalam selama dua tahun belakangan ini di sebuah lokasi di Gunung Ararat, Dogubayazit, Turki. Di gunung tertinggi di Turki itu ditemukan sebuah lokasi yang batu dan tanahnya memiliki bentuk yang sangat unik.

Bentuknya itu mirip seperti sebuah perahu berukuran raksasa. Dari temuan itulah para arkeolog dari tiga universitas di Turki berupaya mencari tahu asal-usul batu dan tanah yang unik tersebut. Dugaan awal batu dan tanah tersebut memang adalah kapal Nabi Nuh.

Memang formasi geologi yang ada di Gunung Ararat secara sepintas sangat mencurigakan. Di gunung tersebut terdapat formasi tanah dan bebatuan yang seperti berbentuk perahu atau bahtera.