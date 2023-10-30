Jembatan Kaca Seruni Point Gunung Bromo Diresmikan Desember, Netizen Suruh Pasang Jaring

JEMBATAN Kaca Seruni Point di kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur akan resmi dibuka pada Desember 2023. Jembatan kaca ini diklaim lebih aman dibandingkan Jembatan Kaca Limpawukus di Kabupaten Banyumas yang pekan lalu merenggut nyawa wisatawan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memastikan keamanan dan kelayakan Jembatan Kaca Seruni Point. Kemudian diklaim bahan kaca yang digunakan lebih kokoh, dan berbeda dengan lainnya.

"Kualitasnya bagus, bahan yang digunakan berbeda dengan jembatan kaca yang ada di Desa Limpakuwus," kata Asisten II Pemkab Probolinggo Hasyim Ashari seperti dikutip dari akun Instagram @mountnesia, Senin (30/10/2023).

