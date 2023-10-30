Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantap! Kemenparekraf Kenalkan Destinasi Super Prioritas ke Turis Jepang demi Dongkrak Pariwisata

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:00 WIB
Mantap! Kemenparekraf Kenalkan Destinasi Super Prioritas ke Turis Jepang demi Dongkrak Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan kerja ke Osaka, Jepang pada Kamis, 26 Oktober 2023 (Foto: Dok. Kemenparekraf)




MENTERI Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa pihaknya tengah gencar mendorong wisatawan dari beberapa negara untuk berwisata ke Indonesia. Salah satunya wisatawan Jepang.

Sebab, berdasarkan kunjungan yang dilakukan baru-baru ini, Sandiaga menyebut bahwa per bulan September 2023, Jepang termasuk salah satu negara yang wisatawannya jarang berwisata ke luar negeri, termasuk ke Indonesia.

Karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf lantas saat ini terus gencar mendorong pengembangan pariwisata untuk bisa terus menggaet para wisatawan mancanegara seperti Jepang.

Terlebih, Negeri Sakura ini juga tengah gencar untuk pengembangan industri halalnya, salah satunya industri pariwisata.

Indonesia-Jepang Kerja Sama Pariwisata

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Memang kunjungan kita kemarin di desain untuk mendorong wisatawan dari Jepang datang. Karena per bulan september kemarin wisatawan Jepang ke luar Jepang itu masih sangat terbatas, kurang, termasuk ke indonesia,” ujar Sandiaga, saat ditemui di ACE Youth Summit, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu, 29 Oktober 2023 kemarin.

“Ini akan kita dorong dengan tambahan konektivitas dan juga promosi yang tersegmentasi. Jepang sangat serius mengembangkan industri halalnya dan mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis pengembangan industri halal, jadi kita menjadi nomor 1 di global muslim travel index dan semua melihat tranformasi yang kita lakukan untuk menciptakan ekosistem industri halal kita,” sambungnya.

Sandiaga yakin, Indonesia bisa menggaet lebih banyak wisatawan mancanegara seperti Jepang. Mengingat, Indonesia sendiri menjadi pandemic winner sehingga mendapat penilaian positif dari beberapa negara.

