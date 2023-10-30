3 Resep Kue Kering Paling Enak, Bahannya Murah dan Mudah Dibuat

Resep kue kering berikut ini mudah dibuat dan harga bahan-bahannya terbilang murah. Selain rasanya yang lezat, kue kering banyak disukai karena daya tahannya lebih lama daripada kue basah.

Sebenarnya, cara membuat kue kering sebenarnya tidak terlalu sulit. Membuat kue kering sendiri juga bisa lebih hemat karena biaya yang harus dikeluarkan lebih sedikit.

Untuk membuat kue kering, awali bisa dengan memilih bahan-bahan yang akan digunakan sekaligus model kue kering sesuai budget dan selera. Pastikan pula peralatannya siap dan proper untuk membuat kue kering, mulai dari mixer hingga penggunaan oven terbaik.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini tiga resep kue kering dan cara membuatnya.

Resep Kue Kering Paling Lezat

Nutella Butter Cookies

Bahan yang dibutuhkan:

- 75 gr margarin

- 75 gr butter

- 20 gr gula halus

- 1 kuning telur

- 230 terigu protein rendah

- 20 gr susu bubuk

- 10 gr maizena

- 20 gr meses

- 20 gr keju cheddar parut