HOME WOMEN FOOD

Mengenal Jenis Keju yang Jadi Favorit Anak-Anak, Lebih Milky dan Tidak Strong

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:55 WIB
Mengenal Jenis Keju yang Jadi Favorit Anak-Anak, Lebih Milky dan Tidak Strong
Mengenal jenis keju favorti anak-anak. (Foto: Freepik)
MENGENAL jenis keju yang jadi favorit anak-anak. Olahan dari susu ini sering kali menjadi campuran dalam makanan seperti roti.

Nah, apakah Anda tahu keju seperti apa yang paling disukai anak-anak Indonesia?

Menurut Alamjit Singh Sekhon selaku General Manager Bel South East Asia, keju yang dipasarkan di Indonesia sudah semestinya disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Khusus pada anak-anak, rasanya akan berbeda.

"Rasa keju yang cocok dengan anak-anak Indonesia itu punya rasa yang lebih 'milky' dan tidak strong," ujar Alamjit saat ditemui langsung MNC Portal di Youreka Kids Farm, Kuningan City, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Selain itu, rasa asinnya tidak boleh terlalu kuat," ujarnya. Ini penting juga untuk membatasi konsumsi garam yang berlebih pada anak-anak.

Keju

Rasa keju yang demikian, kata Alamjit, sesuai juga dengan lidah para ibu, ahli nutrisi, maupun masyarakat secara umum.

