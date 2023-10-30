Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Es Laksamana Mengamuk, Menu Dessert Makan Siang Jokowi dengan 3 Bacapres

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:30 WIB
Resep Es Laksamana Mengamuk, Menu <i>Dessert</i> Makan Siang Jokowi dengan 3 Bacapres
Jokowi makan siang dengan 3 Bacapres (Foto: MPI/Raka Dwi)
A
A
A

MINUMAN tradisional Es Laksamana Mengamuk tiba-tiba ramai jadi perbincangan hari ini, usai diketahui menjadi menu pencuci mulut di momen makan siang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama tiga bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Jokowi diketahui mengajak ketiga Bacapres tersebut untuk makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, hari ini Senin (30/10/2023). Menu es satu ini tentu sangat cocok sebagai pelepas dahaga di tengah cuaca panas yang begitu menyengat di Jakarta sekarang ini.

Dikutip dari laman Indonesia Go, minuman tradisional khas Riau ini memiliki cita rasa khas lantaran menggunakan buah kuwini atau kuweni (mangifera odorata) sebagai bahan utama. Es Laksmana Mengamuk ini menghadirkan sensasi kenikmatan kuwini asli Riau yang dipadukan dengan legitnya santan dan manisnya gula merah serta es batu sehingga begitu menyegarkan.

 BACA JUGA:

Es Laksamana mengamuk bukan hanya menjadi pelepas dahaga, tapi juga disebut baik untuk pencernaan. Kandungan serat yang cukup tinggi, pada kuwini disebut mampu bantu cegah sembelit dan gangguan sistem pencernaan lainnya.

(Foto: Pesona Indonesia) 

Halaman:
1 2
      
