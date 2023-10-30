Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Cara Praktis Mengikis Minyak Berlebih di Makanan, Tanpa Mengurangi Rasa

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:30 WIB
6 Cara Praktis Mengikis Minyak Berlebih di Makanan, Tanpa Mengurangi Rasa
Tips menghilangkan minyak berlebih di makanan, (Foto: Freepik)
A
A
A

MINYAK berlebihan pada makanan, tidak hanya menambah jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan cita rasa makanan Anda secara keseluruhan loh!

Apa pun yang berlebihan memang tidak baik, termasuk tentunya kandungan minyak dalam makanan. Sebetulnya cara mengurani minyak berlebih di makanan kita sehari-hari itu tidaklah sulit kok.

Berikut enam tips praktis dan efisien untuk membantu menghilangkan minyak berlebih dari makanan tanpa mengurangi rasanya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Senin (30/10/2023)

1. Serap dengan paper towel: Setelah dimasak, letakkan makanan di atas tisu penyerap alias paper towel, lalu sampil ditepuk-tepuk pelan. Cara gampang ini akan menyerap minyak berlebih di permukaan, terutama efektif untuk makanan yang digoreng seperti samosa dan ayam goreng.

2. Memanggang daripada menggoreng: Pilihlah cara memasak memanggang daripada menggoreng. Metode memasak memanggang hanya butuh sedikit minyak dan sama-sama tetap bisa memberikan tekstur renyah pada masakan, tanpa rasa berminyak yang berlebihan.

3. Pakai peralatan masak anti lengket: Belilah wajan anti lengket yang berkualitas baik, karena alat masak seperti ini hanya membutuhkan lebih sedikit minyak untuk memasak. Sehingga memastikan makanan tidak lengket dan mengurangi kebutuhan akan pemakaian minyak yang banyak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
