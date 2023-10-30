Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Tren Modest Fashion yang Bakal Jadi Hits di Runway IN2MF 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:07 WIB
4 Tren Modest Fashion yang Bakal Jadi Hits di Runway IN2MF 2024
Tren Modest Fashion 2024. (Foto: MNC)
A
A
A

GELARAN Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2023 memperlihatkan beberapa tren modest fashion di 2024 baik di Indonesia maupun dunia. Salah satu tren yang bakal terjadi adalah warna yang lebih kalem seperti earth tone.

IN2MF 2023 hadir selama 5 hari, sejak 25 hingga 29 Oktober 2023 di JCC, Jakarta Pusat. Banyak desainer tampilkan koleksi teranyar di runway IN2MF dan dari sana bisa diprediksi akan seperti apa tren modest fashion 2024.

"IN2MF 2023 menghadirkan koleksi terbaru para desainer maupun brand modest fashion dan dari apa yang mereka presentasikan di runway, itu yang akan menjadi tren 2024," terang National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pengamatan MNC Portal langsung di lokasi, berikut ini 4 tren modest fashion 2024 dari runway IN2MF:

Warna coklat atau earth tone akan 'on fire' di 2024

IN2MF

Banyak sekali desainer yang mengeluarkan koleksi modest fashion dengan basic color coklat atau earth tone. Jadi, kalau belum punya pakaian warna coklat, segera beli untuk menyambut 2024 agar tidak ketinggalan zaman.

Item fashion coklat ini gak melulu di baju atau dress, bisa juga di celana, hijau, atau bahkan aksesori seperti tas atau sepatu.

Layering style

IN2MF

Gaya ini cukup mendominasi beberapa looks runway para desainer di IN2MF. Layering yang dihadirkan tapi tidak 'too much', outer ditambahkan sebagai statement.

Ya, penggunaan outer dengan detail menarik akan membantu pemakainya terlihat stand out. Outernya sendiri bisa panjang atau pendek, disesuaikan dengan lokasi acara dan cuaca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
