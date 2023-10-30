Cerita Ferry Sunarto soal Desain Kimono Capres dan Cawapres saat Tes Kesehatan di RSPAD

ADA yang menarik saat momen tiga bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjalani medical check up (MCU) atau pemeriksaan kesehatan di RSPAD Jakarta, belum lama ini. Mereka tampil serasi mengenakan kimono.

Ketiga pasangan itu, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Rupanya, kimono yang dipakai pasangan bakal capres dan cawapres saat mengikuti tes kesehatan adalah rancangan desainer senior Ferry Sunarto.

“Alhamdulillah, kami lolos melalui tender pengadaan baju yang digunakan untuk pengecekan kesehatan. Kami kebetulan mendapat pekerjaaan tender seragam untuk VVIP di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD), khususnya baju-baju untuk pejabat tinggi,” tutur Ferry Sunarto eksklusif kepada okezone.com, Senin (30/1/2023).

Dia mengaku tidak percaya saat mengetahui rancangannya akan dipakai oleh pasangan capres dan cawapres.

“Rasanya sempat nggak percaya. Tapi dari pimpinan tertinggi di RSPAD, Letnan Jenderal TNI dr Albertus Budi Sulistya menghubungi saya bahwa kimono rancangan saya akan dipakai," tutur desainer yang karyanya banyak dipakai pejabat dan figur publik ini.

Terkait kimononya, Ferry mengatakan bahwa desainnya dipadukan dengan sentuhan batik kontemporer di bagian lengan dan teknik plits bagian krag. Busananya berkesan elegan dengan memanfaatkan material bahan satin silk.