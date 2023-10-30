Songket Melayu Modern dan Ringan Karya Jeny Tjahyawati Curi Perhatian di IN2MF 2023

DESAINER modest fesyen senior Tanah Air, Jeny Tjahyawati kembali membawa angin segar di dunia modest fashion Indonesia lewat runway Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2023.

Kali ini, Jeny menghadirkan koleksi songket modern yang mencuri perhatian. Bagaimana tidak? Sebab selama ini, songket yang sudah sangat identik dengan kesan mewah dan elegan, disulap menjadi sesuatu yang kekinian dan lebih ringan.

Jeny Tjahyawati mengaku kalau dirinya merasa tertantang untuk mengeluarkan koleksi songket tapi tidak terkesan berat di IN2MF 2023. Makanya, dia berkolaborasi dengan Torang Sitorus menghadirkan songket Melayu berwarna pastel.

"Pastel colour menjadi tren 2024 dan saya pribadi ingin menghadirkan songket yang lebih light dan kekinian, supaya pemakainya juga bisa di kalangan dewasa muda," jelas Jeny saat ditemui langsung MNC Portal di JCC, Jakarta Pusat, belum lama ini.

(Foto: MPI/ Sukardi)

Ia melanjutkan, warna pastel dihadirkan juga untuk memberi kesan romantis, sehingga pemakainya bisa terlihat lebih feminin namun tetap elegan.

Tema koleksi songket Melayu yang dipresentasikan di IN2MF 2023 adalah 'Senandung Melayu'. Teknik pleat menjadi pelengkap keindahan songket Melayu pastel.