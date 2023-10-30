Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Gaya 3 Capres Kompak Berbatik di Istana, Ganjar Pranowo: Cinta Produk Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:30 WIB
Potret Gaya 3 Capres Kompak Berbatik di Istana, Ganjar Pranowo: Cinta Produk Indonesia
Potret gaya 3 Capres, (Foto: MPI/ Binti)
A
A
A

TIGA bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan hari ini Senin (30/10/2023) diketahui dipanggil menghadap ke Istana, memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta.

Meski saling bersaing dalam Pemilu 2024, ketiganya datang kompak sama-sama mengenakan kemeja formal motif Batik yang berbeda warna satu sama lain. Pertama ada Ganjar yang tampak cerah dalam balutan kemeja Batik warna merah dan peach salem, dipadu celana panjang kain warna hitam dan sepatu pantofel formal.

Sedangkan Anies dan Prabowo meski berbeda motif Batik, namun sama-sama hadir memilih kemeja Batik warna coklat tanah. Sementara itu, Presiden Jokowi juga tampak mengenakan batik saat menjamu ketiganya calon penerusnya ini.

 BACA JUGA:

Ganjar Pranowo, capres yang diusung partai Perindo mengatakan dirinya, Anies dan Prabowo tidak janjian meski kompak berbatik ria hari ini. 

(Foto: MPI/ Binti) 

“Tadi ada yang nanya, tadi kenapa pakai Baatik semua. Ya kebetulan gitu saja, enggak janjian ya pak kita?” kata Ganjar dalam keterangannya.

“Artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia gitu saja,” jelasnya.

