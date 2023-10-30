Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Ide Gaya Tampil Elegan dengan Wastra Nusantara dari Runway IN2MF 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:30 WIB
4 Ide Gaya Tampil Elegan dengan Wastra Nusantara dari Runway IN2MF 2023
Ide ootd dengan wastra Nusantara, (Foto: MPI/Kiki)
A
A
A

DALAM dunia fesyen Indonesia, wastra Nusantara telah lama menjadi simbol keindahan sekaligus identitas bangsa dan selalu menarik di mata publik, terutama para pecinta mode.

Salah satunya seperti rangkaian koleksi kreasi wastra khas Nusantara dari runway gelaran  IN2MF 2023 baru-baru ini, yang cukup mencuri perhatian para penggemar fesyen dengan perpaduan antara tradisi tradisional dan inovasi serta tren masa kini.

Koleksi  rancangan para perancang busana memberikan banyak inspirasi untuk tampil elegan dengan wastra  yang memukau. Dihimpun MNC Portal langsung dari runway, berikut empat ide untuk tampil elegan dengan wastra Nusantara untuk ready to wear sehari-hari.

1. Vintage pakai rompi rajut: Tampilan yang pertama bisa di coba dari ALEZA, untuk yang ingin terlihat casual tapi tetap menawan, bisa mencoba memadu padankan rompi rajut dengan bahan yang ringan untuk memberikan kesan vintage. Tinggal dipadukan bersama bawahan dengan mengenakan rok semata kaki dengan motif simpel yang mempertegas penampilan.

(Foto: MPI/Kiki) 

2. Chic dengan Wastra Kalimantan Barat: Ini adalah contoh OOTD untuk tampilan anggun sekaligus manis, dengan menggunakan outer full pattern khas Kalimantan Barat dikombinasikan bersama warna-warna bumi yang hangat.

(Foto: MPI/Kiki)

Bagian bawah outernya dibuat sedikit lebih panjang dengan cuttingan yang tak begitu simetris. Penampilan ini cocok untuk pertemuan formal untuk acara meeting bersama kolega kerja, atau acara formal lainnya.

Halaman:
1 2
      
