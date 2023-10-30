Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Alika Islamadina saat Melenggang di Runway JFW 2024, Tampil Percaya Diri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:03 WIB
4 Potret Alika Islamadina saat Melenggang di Runway JFW 2024, Tampil Percaya Diri
Alika Islamadina di JFW 2024. (Foto: Instagram)
A
A
A

ALIKA Islamadina ikut andil dalam memeriahkan gelaran Jakarta Fashion Week (JFW) 2024. Dia begitu memukau ketika jadi muse untuk jenama lokal Napocut.

Brand tersebut mengusung tema self revelation atau pengungkapan diri. Tema tersebut bercerita tentang refleksi perjalanan yang mengalami pasang surut selama 18 tahun terjun di dunia modest fashion.

Koleksi itu memiliki 16 looks yang terdiri dari atasan, bawahan, gaun, dan hijab. Dengan eksplorasi kreatif yang memukau, brand melakukan banyak pengembangan.

“Kita pakai teknik bordir secara manual dan digital, teknik printing, permainan warna yang lebih berani, hingga pemakaian siluet-siluet untuk menghasilkan nuansa chic sekaligus elegan,” kata CEO naPocut Zada Amanda.

Penasaran seperti apa potret cantik Alika saat menjadi muse? Berikut rangkumannya, Senin (30/10/2023).

1. Tampil stylish

Alika Ilsamadina

Potret cantik Alika Islamadina saat melenggang cantik di runway JFW 2024. Pada momen ini dia tampil memakai dress warna ungu dengan sentuhan ruffle yang membuatnya makin stylish.

Alika juga menambahkan scarf yang disematkan di kepalanya dipadukan dengan sarung tangan transparan, kaus kaki, dan juga high heels warna silver.

2. Pakai makeup tebal

Alika Ilsamadina

Paras cantik Alika makin terpancar dengan makeup tebal. Area matanya nampak lebih tegas dengan permainan warna eyeshadow dan juga eyeliner. Untuk lipstiknya sendiri, ia menggunakan warna nude. Alika pose ke kamera dengan wajah fierce, cantik banget yah?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/194/3079116/jfw-NhDS_large.jpg
ISSHU Ramaikan Jakarta Fashion Week 2025, Hadirkan Koleksi Futuristik dan Eksentrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/194/2913665/daya-beli-produk-fesyen-muslim-meningkat-6-1-persen-kementerian-perdagangan-beri-apresiasi-5tklQRQ8xe.jpg
Daya Beli Produk Fesyen Muslim Meningkat 6,1 Persen, Kementerian Perdagangan Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/194/2911705/ria-miranda-ceritakan-tentang-sebuah-harapan-lewat-koleksi-terbaru-di-jfw-2024-LTPG6itdAq.jpg
Ria Miranda Ceritakan tentang Sebuah Harapan lewat Koleksi Terbaru di JFW 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/194/2911034/desainer-australia-meriahkan-jakarta-fashion-week-2024-tonjolkan-budaya-asli-ramah-lingkungan-oGUxDcW4z1.jpg
Desainer Australia Meriahkan Jakarta Fashion Week 2024, Tonjolkan Budaya Asli Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/28/194/2696691/hadir-di-jfw-2023-ahok-akui-desain-tenun-ntt-sudah-alami-kemajuan-aH6HgIT9jf.JPG
Hadir di JFW 2023, Ahok Akui Desain Tenun NTT Sudah Alami Kemajuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/29/194/2318398/jovi-adhiguna-hingga-marsha-aruan-pecahkan-jfw-2021-eM2N3K72H0.jpg
Jovi Adhiguna hingga Marsha Aruan Pecahkan JFW 2021
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement