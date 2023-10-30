4 Potret Alika Islamadina saat Melenggang di Runway JFW 2024, Tampil Percaya Diri

ALIKA Islamadina ikut andil dalam memeriahkan gelaran Jakarta Fashion Week (JFW) 2024. Dia begitu memukau ketika jadi muse untuk jenama lokal Napocut.

Brand tersebut mengusung tema self revelation atau pengungkapan diri. Tema tersebut bercerita tentang refleksi perjalanan yang mengalami pasang surut selama 18 tahun terjun di dunia modest fashion.

Koleksi itu memiliki 16 looks yang terdiri dari atasan, bawahan, gaun, dan hijab. Dengan eksplorasi kreatif yang memukau, brand melakukan banyak pengembangan.

“Kita pakai teknik bordir secara manual dan digital, teknik printing, permainan warna yang lebih berani, hingga pemakaian siluet-siluet untuk menghasilkan nuansa chic sekaligus elegan,” kata CEO naPocut Zada Amanda.

Penasaran seperti apa potret cantik Alika saat menjadi muse? Berikut rangkumannya, Senin (30/10/2023).

1. Tampil stylish





Potret cantik Alika Islamadina saat melenggang cantik di runway JFW 2024. Pada momen ini dia tampil memakai dress warna ungu dengan sentuhan ruffle yang membuatnya makin stylish.

Alika juga menambahkan scarf yang disematkan di kepalanya dipadukan dengan sarung tangan transparan, kaus kaki, dan juga high heels warna silver.

2. Pakai makeup tebal





Paras cantik Alika makin terpancar dengan makeup tebal. Area matanya nampak lebih tegas dengan permainan warna eyeshadow dan juga eyeliner. Untuk lipstiknya sendiri, ia menggunakan warna nude. Alika pose ke kamera dengan wajah fierce, cantik banget yah?