Mengantar Gemilang Modest Fashion Indonesia ke Level Global lewat IN2MF 2023

JAKARTA - Puncak acara Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2023 dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 secara resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Kamis (26/10/2023) yang lalu di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI dan Indonesia Fashion Chamber (IFC) menginisiasi pelaksanaan IN2MF sebagai payung besar dan integrasi seluruh kegiatan di sektor modest fashion Indonesia. Penyelenggaraan IN2MF terus ditingkatkan ke skala internasional guna memperkenalkan produk modest fashion Indonesia dan memperkuat eksistensinya di kancah global.

Dalam sambutan yang disampaikan pada Opening Ceremony IN2MF 2023, Perry Warjiyo menyatakan optimisme bahwa gelaran IN2MF dapat mendukung percepatan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia dan gaya hidup halal global. Modest fashion Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah.

“Tahun lalu kita sukses menyelenggarakan IN2MF yang pertama kali. Melanjutkan keberhasilan tersebut, kita perlu memperkuat implementasi dari tiga pilar strategi utama, mulai dari penguatan produk, penguatan pelaku, dan penguatan promosi," kata Perry.

Salah satu caranya, kata Gubernur Bank Indonesia tersebut, kita harus meningkatkan eksposur ke skala global dengan membawa modest fashion unggulan Indonesia ke berbagai negara, seperti London, Dubai, Beijing, dan Paris.

"Ini menunjukkan modest fashion Indonesia berpotensi menjadi terbaik di dunia dan IN2MF menjadi gelaran modest fashion terbesar tak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia,” paparnya.