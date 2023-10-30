Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Mengantar Gemilang Modest Fashion Indonesia ke Level Global lewat IN2MF 2023

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:38 WIB
Mengantar Gemilang Modest Fashion Indonesia ke Level Global lewat IN2MF 2023
Pembukaan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF). Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Puncak acara Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2023 dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 secara resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Kamis (26/10/2023) yang lalu di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI dan Indonesia Fashion Chamber (IFC) menginisiasi pelaksanaan IN2MF sebagai payung besar dan integrasi seluruh kegiatan di sektor modest fashion Indonesia. Penyelenggaraan IN2MF terus ditingkatkan ke skala internasional guna memperkenalkan produk modest fashion Indonesia dan memperkuat eksistensinya di kancah global.

Dalam sambutan yang disampaikan pada Opening Ceremony IN2MF 2023, Perry Warjiyo menyatakan optimisme bahwa gelaran IN2MF dapat mendukung percepatan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia dan gaya hidup halal global. Modest fashion Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah.

“Tahun lalu kita sukses menyelenggarakan IN2MF yang pertama kali. Melanjutkan keberhasilan tersebut, kita perlu memperkuat implementasi dari tiga pilar strategi utama, mulai dari penguatan produk, penguatan pelaku, dan penguatan promosi," kata Perry.

Salah satu caranya, kata Gubernur Bank Indonesia tersebut, kita harus meningkatkan eksposur ke skala global dengan membawa modest fashion unggulan Indonesia ke berbagai negara, seperti London, Dubai, Beijing, dan Paris.

"Ini menunjukkan modest fashion Indonesia berpotensi menjadi terbaik di dunia dan IN2MF menjadi gelaran modest fashion terbesar tak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia,” paparnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/11/3183146//umkm_terbaik_road_to_hrn_2025-VXtL_large.JPG
10 UMKM Terbaik HRN 2025: Bukti Produk Lokal Siap Bersaing di Etalase Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/1/3183140//fadli_zon_memimpin_jalannya_sidang_pertemuan_tingkat_menteri_atau_ministerial_dialogue_ipacs_2025-vTVs_large.jpeg
Negara-negara Pasifik Sepakati Komitmen Kolaborasi IPACS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/1/3183131//fadli_zon_ipacs_2025-xHtK_large.jpeg
IPACS 2025 Resmi Dibuka, Kemenbud Perkuat Diplomasi Budaya Negara-negara Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/11/3183085//ilustrasi_pajak-iv4w_large.jpg
Jangan Terlewatkan! Pemprov DKI Berikan Kelonggaran Tunggakan PBB-P2 Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/1/3183024//ipacs_2025-acOh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon dan Gubernur NTT Sambut Delegasi IPACS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182993//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-tUW3_large.JPG
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Web Series Inspiratif yang Sukses Curi Perhatian Publik!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement