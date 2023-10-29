Rayakan Halloween, Nia Ramadhani Jadi Snow White Pamerkan Kaki Jenjang

PERAYAAN Halloween memang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bergaya ala karakter kesukaan mereka, salah satunya adalah Nia Ramadhani. Jika dahulu dandanan atau karakter yang diambil bertema horor, belakangan ini sudah tidak lagi.

Terbukti, istri Ardie Bakrie ini pun memilih kostum Snow White sebagai untuk perayaan Halloween kali ini. Nah, seperti apa penampilannya?

Berikut beberapa potret Nia Ramadhani tampil dengan kostum Snow White di perayaan halloween tahun ini, dilansir dari akun Instagramnya, @ramadhaniabakrie.

Ekspresi cute saat mirror selfie

Nia tampak mengabadikan penampilan cantiknya dalam balutan kostum snow white dengan melakukan mirror selfie. Ekspresi cute dan pose yang ia lakukan dalam potret ini juga makin membuat penampilannya tidak terlihat seperti ibu dua orang anak, melainkan bak gadis belia.

Ekspresi fierce

Masih dengan potret mirror selfie, kali ini Nia tampak melempar ekspresi fierce dengan jarak yang lebih dekat. Selain tampak cute dengan kostum snow whitenya, wajah cantik Nia dalam pulasan makeup nan berwarna juga tampak bikin salah fokus!