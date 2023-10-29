Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayakan Halloween, Nia Ramadhani Jadi Snow White Pamerkan Kaki Jenjang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:08 WIB
Rayakan Halloween, Nia Ramadhani Jadi Snow White Pamerkan Kaki Jenjang
Nia Ramadhani. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAYAAN Halloween memang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bergaya ala karakter kesukaan mereka, salah satunya adalah Nia Ramadhani. Jika dahulu dandanan atau karakter yang diambil bertema horor, belakangan ini sudah tidak lagi.

Terbukti, istri Ardie Bakrie ini pun memilih kostum Snow White sebagai untuk perayaan Halloween kali ini. Nah, seperti apa penampilannya?

Berikut beberapa potret Nia Ramadhani tampil dengan kostum Snow White di perayaan halloween tahun ini, dilansir dari akun Instagramnya, @ramadhaniabakrie.

Ekspresi cute saat mirror selfie

Nia Ramadhani

Nia tampak mengabadikan penampilan cantiknya dalam balutan kostum snow white dengan melakukan mirror selfie. Ekspresi cute dan pose yang ia lakukan dalam potret ini juga makin membuat penampilannya tidak terlihat seperti ibu dua orang anak, melainkan bak gadis belia.

Ekspresi fierce

Nia Ramadhani

Masih dengan potret mirror selfie, kali ini Nia tampak melempar ekspresi fierce dengan jarak yang lebih dekat. Selain tampak cute dengan kostum snow whitenya, wajah cantik Nia dalam pulasan makeup nan berwarna juga tampak bikin salah fokus!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/629/3164155/nia_ramadhani-ZyGu_large.jpg
Aksi Kocak Nia Ramadhani Belajar Masak Bikin Netizen Geregetan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147720/nia_ramadhani_bagikan_tips_agar_pernikahan_langgeng-9M7k_large.jpg
Nia Ramadhani Bagikan Tips agar Pernikahan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144348/nia_ramadhani-01xs_large.jpg
Nia Ramadhani Beri Ucapan Penuh Cinta di  Ulang Tahun Mikhayla,Netizen: Sedih Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135069/4_potret_awet_muda_nia_ramadhani_saat_rayakan_ultah_ke_35_tahun_di_amerika_serikat-XzWJ_large.jpg
4 Potret Awet Muda Nia Ramadhani saat Rayakan Ultah ke-35 Tahun di Amerika Serikat, Netizen: Hot Mommy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/612/3123169/nia_ramadhani_takut_anaknya_kena_mental_jika_dididik_cara_orangtuanya_dahulu-ZChb_large.jpg
Nia Ramadhani Takut Anaknya Kena Mental jika Dididik Cara Orangtuanya Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113530/5_tips_diet_ala_nia_ramadhani_tanpa_makan_nasi_hingga_tak_nyemil-cCDX_large.jpg
5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement