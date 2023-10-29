Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tante Ernie Liburan ke Bali Bareng Sahabat, Netizen: Angkat Aku Jadi Anakmu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:06 WIB
Tante Ernie Liburan ke Bali Bareng Sahabat, Netizen: Angkat Aku Jadi Anakmu
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Tante Ernie nampaknya tengah menghabiskan waktu dengan berlibur ke Bali. Dia pun berbagai momen liburan bersama sahabat-sahabatnya di akunnya.

Melalui postingannya di Instagram, wanita yang mendapat julukan 'Pemersatu Bangsa' ini membagikan potretnya di media sosial. Bukan Tante Ernie namanya kalau tidak memamerkan potret keseruan liburannya di Instagram.

Berikut potret Tante Ernie dan sahabatnya saat liburan di Bali, seperti dilansir dari Instagram @himynameisernie.

Pose bareng sahabat

Tante Ernie

Kebersamaan Tante Ernie bersama sahabatnya saat foto di pinggir kolam renang. Perempuan 47 tahun itu terlihat awet muda dengan makeup natural dan rambut panjang digerai.

Pose duduk santai

Tante Ernie

Masih berfoto dengan para sahabatnya, Tante Ernie nampak duduk santai di sofa pinggir kolam renang. Di foto ini dia terlihat tersenyum menis ke arah kamera.

Halaman:
1 2
      
