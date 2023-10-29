Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Indonesia Alami Krisis Pekerja Digital, Sandiaga Uno Dorong Generasi Muda untuk Terlibat

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |23:04 WIB
Indonesia Alami Krisis Pekerja Digital, Sandiaga Uno Dorong Generasi Muda untuk Terlibat
Indonesia alami krisis pekerja digital. (Foto: MPI/ Dimas Andhika Fikri)
A
A
A

PERTUMBUHAN ekonomi digital Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Pada periode 2021-2022 ekonomi digital Indonesia dilaporkan meningkat hingga 22 persen, dan diproyeksikan akan menyentuh angka 130 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2025.

Namun di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia sejatinya tengah mengalami krisis pekerja digital, khususnya di kalangan generasi muda. Isu ini menjadi sangat penting mengingat sektor ekonomi digital lah yang menjadi unggulan dalam menopang kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

“Indonesia sebagai hub dari digital dan ekonomi kreatif terus bertumbuh, namun perlu ditopang oleh peran anak-anak muda yang mampu memberikan satu inovasi dan memastikan terciptanya peluang ekonomi dan lapangan kerja yang luas,” kata Sandiaga Uno dalam acara ACE Youth Summit 2023, di Taman Mini Indah Indonesia, Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Sandiaga Uno

Lebih lanjut Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, setiap tahunnya Indonesia membutuhkan 600.000 pekerja digital bertalenta untuk mengisi seluruh permintaan industri. Faktanya, sejauh ini pemerintah hanya mampu menyediakan 400.000 pekerja digital per tahun. Dalam arti lain masih terdapat gap untuk memenuhi semua permintaan industri.

“Gap sebanyak 200.000 ini akan kita isi oleh para anak-anak muda berkolaborasi dengan dunia usaha/private sector,” tuturnya.

Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu pun tidak menampik, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah, agar Indonesia bisa memantapkan diri sebagai salah satu hub dan epicentrum ekonomi digital terbesar di kawasan Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013839/potret-mesra-rio-haryanto-lamar-athina-papadimitriou-keponakan-sandiaga-uno-kmTNfPTmwW.jpg
Potret Mesra Rio Haryanto Lamar Athina Papadimitriou, Keponakan Sandiaga Uno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990637/yayasan-manbaul-khairat-bersyukur-terima-santunan-dari-iwapi-bermanfaat-bagi-anak-yatim-dan-duafa-itFlp8SSKZ.jpg
Yayasan Manbaul Khairat Bersyukur Terima Santunan dari IWAPI, Bermanfaat bagi Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990618/beri-santunan-untuk-1500-anak-yatim-dan-duafa-ketum-iwapi-gak-usah-war-takjil-kita-war-sedekah-fSNSmCcUQr.jpg
Beri Santunan untuk 1500 Anak Yatim dan Duafa, Ketum IWAPI: Gak Usah War Takjil, Kita War Sedekah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990595/sandiaga-uno-puji-kegiatan-berbagi-kasih-iwapi-bersama-1500-anak-yatim-dan-duafa-07sYuIBnmn.jpg
Sandiaga Uno Puji Kegiatan Berbagi Kasih IWAPI Bersama 1500 Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/298/2945030/keseruan-sandiaga-uno-santap-ayam-pramugari-dan-sie-reuboh-saat-berkunjung-ke-aceh-RQqlqqT8H7.jpg
Keseruan Sandiaga Uno Santap Ayam Pramugari dan Sie Reuboh saat Berkunjung ke Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/612/2901294/sandiaga-uno-miliki-kekayaan-fantastis-masuk-dalam-50-orang-terkaya-di-indonesia-ZHUYgyXHGw.jpg
Sandiaga Uno Miliki Kekayaan Fantastis, Masuk dalam 50 Orang Terkaya di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement