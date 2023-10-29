Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beragam Koleksi Modest Tanah Air Tampil di Penutupan IN2MF, Ada Chikigo hingga Zaskia Mecca

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |22:51 WIB
Beragam Koleksi Modest Tanah Air Tampil di Penutupan IN2MF, Ada Chikigo hingga Zaskia Mecca
Koleksi modest tanah air di penutupan IN2MF. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
SEDERET koleksi modest fashion Tanah Air sukses mewarnai penutupan perhelatan Indonesia International Fashion Festival (IN2MF) 2023 yang digelar di Cendrawasih dan Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, (29/10/2023).

Panggung runway IN2MF tampak menampilkan beragam koleksi modest fashion dari beberapa desainer. Meski sama-sama menampilkan koleksi busana muslim, namun setiap desainer tampak membawakan koleksi dengan ciri khas dan garis warna mereka masing-masing.

Seperti apa saja penampilan koleksi modest fashion di penutupan IN2MF 2023? Berikut beberapa potretnya.

1. Chikigo

Chikigo

Chikigo merupakan brand fashion milik Chiki Fawzi, anak dari pasangan Ikang Fawzi dan Marissa Haque. Di penutupan IN2MF, Chiki tampak memamerkan sederet koleksi modest fashion yang didominasi dengan warna-warna cerah dan motif yang playful. Sesuai ciri khasnya, koleksi Chikigo by Chiki Fawzi ini menggambarkan jiwa muda, nyentrik, dan artsy.

2. Dalinda Paris

Dalinda

Brand satu ini tampil dengan beberapa koleksi busana muslim dengan sentuhan couture nan elegan. Meski didominasi warna-warna cerah, namun karakter koleksi jenama satu ini tampak mewah dengan detail motif embroidery yang khas ala busana timur tengah.

3. Anfiha

Anfiha

Tak hanya menampilkan sederet koleksi warna-warni dari beberapa jenama, penutupan IN2MF juga turut menampilkan koleksi dari Anfiha yang didominasi oleh nuansa warna monokrom dan menjadi salah satu tren warna populer yang tak lekang oleh zaman. Meski didominasi oleh gamis berwarna hitam dan putih, namun koleksi jenama satu ini tampak lebih playful dengan detail layering yang modis.

