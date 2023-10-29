Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berlangsung Meriah, Peserta MAG Kiko Run Sebut Animasi Kiko Menginspirasi Semua Orang

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:00 WIB
Berlangsung Meriah, Peserta MAG Kiko Run Sebut Animasi Kiko Menginspirasi Semua Orang
Keseruan Kiko Run di Mall Artha Gading. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

SALAH satu peserta MAG Kiko Run, Naila (40) menyebut animasi Kiko sesuatu menginspirasi bagi setiap orang. Hal tersebut dia sampaikan saat menghadir meet & greet Kiko digelar di area Mall Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

Seperti diketahui, ajang lomba lari bertajuk Kiko Run ini diikuti sekitar tiga ribu peserta, dengan kategori track dewasa akan ditempuh sejauh 6,5 Km dan track anak-anak untuk usia 3-7 tahun serta 8-12 tahun dengan jarak tempuh sejauh 1,4 Km.

"Menarik untuk acara bareng-bareng sama anak-anak, kemudian menyehatkan juga. Tapi kalau maskot Kiko ini saya rasa cukup diapresiasi ya, karena anak-anak cukup antusias mengikuti ajang Kiko Run hari ini," ujar Naila kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

KIKO RUN

Menurut Naila, sosok Kiko ini juga merupakan sebuah maskot sangat menyenangkan bagi anak-anak. Sehingga dia pun berharap agar animasi Kiko ini terus berkembang di Tanah Air.

"Animasi Kiko ini menurut saya menyenangkan ya, semoga tetap berkembang dan makin dicintai masyarakat, terutama untuk anak-anak," ucap Naila.

Lebih lanjut, Bagus (33) pun tak menampik rasa kekaguman pada animasi Kiko. Bukan hanya menyenangkan, tetapi animasi Kiko ini menjadi salah satu yang cukup digemari oleh anak-anak. Terlebih lagi dengan diadakan ajang MAG Kiko Run, tentunya salah satu bermanfaat bagi anak-anak karena dapat mengajarkan soal pola hidup dan kebersamaan keluarga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/612/3030961/olahraga_lari-GK3R_large.jpg
Ini Hal yang Wajib Dilakukan Pelari Sebelum dan Sesudah Mengikuti Event Lari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/612/2910406/peserta-puji-track-mag-kiko-run-hadirkan-obstacle-hingga-maskot-yang-menyenangkan-76gTdKASW2.jpg
Peserta Puji Track MAG Kiko Run, Hadirkan Obstacle hingga Maskot yang Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/612/2910317/miss-indonesia-2022-sebut-kegiatan-mag-kiko-run-positif-bagi-anak-anak-dan-keluarga-fMiqRFVYIn.jpg
Miss Indonesia 2022 Sebut Kegiatan MAG Kiko Run Positif bagi Anak-Anak dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/612/2910301/libatkan-3-ribu-peserta-gelaran-mag-kiko-run-berikan-edukasi-kepada-masyarakat-o4dR1Qw25y.jpg
Libatkan 3 Ribu Peserta, Gelaran MAG Kiko Run Berikan Edukasi kepada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/612/2910297/mag-kiko-run-berjalan-meriah-liliana-tanoesoedibjo-harap-kiko-bisa-beri-semangat-ke-semua-orang-qTV5clWVIm.jpg
MAG Kiko Run Berjalan Meriah, Liliana Tanoesoedibjo Harap Kiko Bisa Beri Semangat ke Semua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/612/2910291/mnc-animation-gelar-mag-kiko-run-liliana-tanoesoedibjo-hiburan-menyehatkan-bagi-keluarga-KGKvACHs4D.jpg
MNC Animation Gelar MAG Kiko Run, Liliana Tanoesoedibjo: Hiburan Menyehatkan bagi Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement