Berlangsung Meriah, Peserta MAG Kiko Run Sebut Animasi Kiko Menginspirasi Semua Orang

SALAH satu peserta MAG Kiko Run, Naila (40) menyebut animasi Kiko sesuatu menginspirasi bagi setiap orang. Hal tersebut dia sampaikan saat menghadir meet & greet Kiko digelar di area Mall Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

Seperti diketahui, ajang lomba lari bertajuk Kiko Run ini diikuti sekitar tiga ribu peserta, dengan kategori track dewasa akan ditempuh sejauh 6,5 Km dan track anak-anak untuk usia 3-7 tahun serta 8-12 tahun dengan jarak tempuh sejauh 1,4 Km.

"Menarik untuk acara bareng-bareng sama anak-anak, kemudian menyehatkan juga. Tapi kalau maskot Kiko ini saya rasa cukup diapresiasi ya, karena anak-anak cukup antusias mengikuti ajang Kiko Run hari ini," ujar Naila kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

Menurut Naila, sosok Kiko ini juga merupakan sebuah maskot sangat menyenangkan bagi anak-anak. Sehingga dia pun berharap agar animasi Kiko ini terus berkembang di Tanah Air.

"Animasi Kiko ini menurut saya menyenangkan ya, semoga tetap berkembang dan makin dicintai masyarakat, terutama untuk anak-anak," ucap Naila.

Lebih lanjut, Bagus (33) pun tak menampik rasa kekaguman pada animasi Kiko. Bukan hanya menyenangkan, tetapi animasi Kiko ini menjadi salah satu yang cukup digemari oleh anak-anak. Terlebih lagi dengan diadakan ajang MAG Kiko Run, tentunya salah satu bermanfaat bagi anak-anak karena dapat mengajarkan soal pola hidup dan kebersamaan keluarga.