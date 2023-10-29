SALAH satu peserta MAG Kiko Run, Naila (40) menyebut animasi Kiko sesuatu menginspirasi bagi setiap orang. Hal tersebut dia sampaikan saat menghadir meet & greet Kiko digelar di area Mall Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).
Seperti diketahui, ajang lomba lari bertajuk Kiko Run ini diikuti sekitar tiga ribu peserta, dengan kategori track dewasa akan ditempuh sejauh 6,5 Km dan track anak-anak untuk usia 3-7 tahun serta 8-12 tahun dengan jarak tempuh sejauh 1,4 Km.
"Menarik untuk acara bareng-bareng sama anak-anak, kemudian menyehatkan juga. Tapi kalau maskot Kiko ini saya rasa cukup diapresiasi ya, karena anak-anak cukup antusias mengikuti ajang Kiko Run hari ini," ujar Naila kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).
Menurut Naila, sosok Kiko ini juga merupakan sebuah maskot sangat menyenangkan bagi anak-anak. Sehingga dia pun berharap agar animasi Kiko ini terus berkembang di Tanah Air.
"Animasi Kiko ini menurut saya menyenangkan ya, semoga tetap berkembang dan makin dicintai masyarakat, terutama untuk anak-anak," ucap Naila.
Lebih lanjut, Bagus (33) pun tak menampik rasa kekaguman pada animasi Kiko. Bukan hanya menyenangkan, tetapi animasi Kiko ini menjadi salah satu yang cukup digemari oleh anak-anak. Terlebih lagi dengan diadakan ajang MAG Kiko Run, tentunya salah satu bermanfaat bagi anak-anak karena dapat mengajarkan soal pola hidup dan kebersamaan keluarga.