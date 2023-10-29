Peserta Puji Track MAG Kiko Run, Hadirkan Obstacle hingga Maskot yang Menyenangkan

LOMBA lari bertajuk MAG Kiko Run di Mall Artha Gading sukses diselenggarakan pada Minggu (29/10/2023). Terbukti masyarakat sangat antusias untuk mengikuti acara tahunan tersebut.

Bagus (33) salah satu peserta Kiko Run 2023 kategori anak-anak, memuji track sejauh 1,4 KM tersebut. Sebab, terdapat obstacle - obstacle di setiap track sangat menyenangkan bagi peserta.

Apalagi track Kiko Run untuk anak-anak ini merupakan salah satu track tidak terlalu jauh jaraknya. Sehingga anak-anak pun, begitu antusias mengikuti ajang lomba lari MAG Kiko Run tersebut.

"Menarik untuk acara bareng-bareng sama anak-anak gitu, menyehatkan juga dan ada obstacle-obstacle yang masih bisa dimainkan sama anak-anak kecil. Jadi nggak terlalu berbahaya juga dan lebih ke fun kayak gitu," ujar Bagus kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

Bukan hanya obstacle-obstacle, Bagus juga mengapresiasi track-track dihiasi dengan maskot Kiko. Tentunya, sangat memberikan kesan bermanfaat bagi peserta mengikuti ajang Kiko Run 2023.

"Jadi kemasannya lebih menyenangkan di perjalanan ada maskot-maskotnya, ada hiburan-hiburan menyenangkan untuk anak-anak," kata Bagus.

Sementara itu, Agus Khoairudin (36) peserta Kiko Run lainnya mengapresiasi track-track banyak di jaga oleh Marshall (tim penyelamat). Sehingga sebagai salah satu peserta, dia pun merasa terbantu dengan kehadiran Marshall-Marshall yang begitu sigap menyelamatkan para peserta.