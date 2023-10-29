Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Setiabudi Jakarta Selatan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:35 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Setiabudi Jakarta Selatan
Warung MJS Setiabudi. (Foto: Instagram @mjsetiabudi)
A
A
A

WILAYAH Jakarta Selatan terdapat begitu banyak tempat hangout yang bisa dijadikan referensi. Salah satunya di kawasan Kunigan.

Tempat-tempat ini tak hanya asyik dijadikan untuk kongkow, juga cocok bagi kalian yang ingin work from cafe. Kenyamanan dan menu spesial tentu menjadi modal utamanya juga.

Nah, buat kalian yang sedang melintas atau ingin ke kawasan Kuningan, tidak ada salahnya coba mampir ke tempat hangout berikut ini.

1. Lucky Cat Coffee & Kitchen

Tempat Hangout

(Foto: Instagram @luckycatcoffeekitchen)

Lucky Cat Coffee & Kitchen berada di Plaza Festival. Tempat ini mulai beroperasi dari jam 8 pagi sampai 10 malam.

Cafe di Setiabudi satu ini memiliki area yang luas dan bertingkat. Di sini juga tersedia meja yang besar yang membuat aktivitas work from cafe jadi semakin nyaman.

Walaupun bukan cafe baru, Lucky Cat Coffee & Kitchen ini masih jadi rekomendasi cafe instagramable di Jakarta Selatan karena interiornya yang begitu keren dan megah. Seperti rumah kayu ala Eropa!

Menu di kafe ini cukup variatif, tapi karena cafe ini bersifat self-service, kamu harus datang ke counter kalau mau pesan makanan atau minuman.

2. Anomali Coffee Setiabudi

Tempat Hangout

(Foto: Instagram @nurcholis_2010)

Kalau mencari cafe di Setiabudi, Anomali Coffee pasti selalu menjadi pilihan yang selalu disebut di Jakarta. Tentu saja, Anomali Coffee terkenal sebagai salah satu kafe di Setiabudi yang enak dijadikan tempat nongkrong.

Berlokasi di Setiabudi One, rasa kopi dan makanan di Anomali Coffee tidak perlu diragukan lagi karena mereka menggunakan biji kopi asli Indonesia, dan makanannya selalu enak di semua cabang.

Anomali Coffee Setiabudi memiliki ruangan indoor dan outdoor, sehingga kamu bisa nongkrong sambil merokok bareng teman-teman kamu. Tempatnya yang luas juga membuat lokasinya mudah ditemukan di Setiabudi One.

Halaman:
1 2
      
