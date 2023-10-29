Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ganjar Pranowo Pesan Baju dan Jaket dari Chiki Fawzi, Hasilnya akan Didonasikan untuk Palestina

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:00 WIB
Ganjar Pranowo Pesan Baju dan Jaket dari Chiki Fawzi, Hasilnya akan Didonasikan untuk Palestina
Ganjar Pranowo pesan jaket dan baju Chiki Fawzi. (Foto: MPI/ Devi Ari Ramadhani)
A
A
A

GANJAR Pranowo memesan baju dan jaket dari Chiki Fawzi saat acara 'Generasi Penggerak Meraih Masa Depan' di stasiun televisi nasional, Sabtu 28 Oktober 2023 malam.

Dalam kesempatan tersebut, bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo, didapuk menjadi panelis. Sementara Chiki Fawzi sebagai seorang narasumber yang hadir.

Sebagai salah satu narasumber, Chiki Fawzi mempresentasikan karyanya di hadapan para panelis. Beberapa karya yang ditunjukkan adalah jaket dan baju dengan lukisan di bagian belakang. Ternyata, kedua hal tersebut tersebut membuat Ganjar Pranowo sangat tertarik.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun langsung memesan kaos dan baju pada Chiki Fawzi.

"Saya mau pesan baju dan jaket dari Chiki. Desainnya saya serahkan kepada Chiki," ujar Ganjar.

Ganjar memesan karya Chiki ini bukan hanya karena desainnya yang unik, tetapi dirinya juga ingin memberikan apresiasi terhadap karya, inovasi, serta semangat Chiki sebagai anak muda Indonesia.

Ganjar Pranowo

Sebagaimana diketahui, Chiki Fawzi adalah seniman animasi Indonesia yang terlibat dalam pembuatan film kartun Ipin dan Upin. Tidak puas sampai di situ saja, Chiki Fawzi pun mengepakkan sayapnya dalam dunia fashion.

Dara kelahiran Jakarta 28 Januari 1989 itu mencoba menerjuni dunia fashion, di antaranya adalah jaket lukis. Ide membuat jaket ini sebenarnya muncul ketika pandemi Covid-19. Jiwa sosial yang tinggi mendorong Chiki untuk membuat sebuah karya yang bisa menjadi sumber donasi.

Salah satunya yakni donasi untuk warga Palestina yang kini sedang mengalami masa darurat karena mendapat serangan besar-besaran.

"Saya berkarya ini hasilnya bisa untuk didonasikan, salah satunya untuk Palestina," kata Chiki Fawzi.

Dalam kesempatan ini, Chiki Fawzi juga menyampaikan jika pakaian yang dipesan oleh Ganjar Pranowo memang menjadi produk best seller.

Halaman:
1 2
      
