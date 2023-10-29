Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Miss Indonesia 2022 Sebut Kegiatan MAG Kiko Run Positif bagi Anak-Anak dan Keluarga

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:00 WIB
Miss Indonesia 2022 Sebut Kegiatan MAG Kiko Run Positif bagi Anak-Anak dan Keluarga
Audrey Vanessa meriahkan acara Kiko Run di Mall Artha Gading. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa hadir dalam ajang lomba lari bertajuk MAG Kiko Run di Mall Artha Gading, Minggu (29/10/2023). Acara tersebut diikuti sekitar 3000 peserta, dengan track dewasa ditempuh sejauh 6,5 Km, dan track anak ditempuh sejauh 1,4 Km.

Audrey Vanessa menyebut ajang lomba lari Kiko Run ini sangat positif bagi anak-anak dan keluarga. Bukan hanya mengedepankan pola hidup sehat, kegiatan ini juga dapat membangun nilai-nilai kekeluargaan.

"Menurut aku ini kegiatan yang sangat positif, karena hal ini mengkoreksi anak-anak atau keluarga, untuk mulai hidup sehat dan juga untuk membangun kekeluargaan bersama-sama," ujar Audrey Vanessa saat ditemui di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

KIKO RUN

Audrey juga melihat ikon Kiko selalu memberikan semangat dan sangat inspiratif bagi anak-anak. Sehingga tak heran bila, Kiko Run hari ini diikuti begitu antusias oleh anak-anak.

"Seperti kita ketahui ikon Kiko ini sebenarnya adalah sosok yang sangat inspiratif bagi anak anak. Jadi anak-anak sangat antusias, ketika melihat Kiko, dan Kiko sendiri adalah sosok yang suka olahraga," kata Audrey.

Lebih lanjut, model asal Kota Manado, Sulawesi Utara ini berharap agar Kiko Run ini dapat digelar tahun depan. Pasalnya, ajang lomba lari ini sangat memberikan suntikan semangat kepada anak-anak untuk rutin menggalakan pola hidup sehat kedepannya.

Halaman:
1 2
      
