Libatkan 3 Ribu Peserta, Gelaran MAG Kiko Run Berikan Edukasi kepada Masyarakat

GENERAL Manager Mall Artha Gading, Genta Ferdianto menyebut baik acara Kiko Run digelar di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu (29/10/2023). Acara yang melibatkan sekitar tiga ribu peserta lomba lari tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, sosok animasi Kiko memberikan semangat pada anak-anak dan sangat bermanfaat bagi masa depan mereka.

"Hari ini kita bikin Kiko Run ini melibatkan anak anak jumlahnya juga besar, kita berfikir bahwa animasi ini adalah animasi yang baik untuk anak-anak," kata Genta Ferdianto kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

"Karena merupakan karya anak bangsa dan memberikan edukasi yang bagus. Kita ingin masa depan anak-anak juga lebih baik," tuturnya.

Genta menerangkan, pemenang Kiko Run ini nantinya bakal mendapatkan starter pack berupa kaos. Bukan cuma itu, pelari-pelari pun nantinya bakal mendapatkan produk-produk merupakan hasil kerja sama dengan pihaknya.

"Starter pack, pengen tahu saja kaos juga akan dapat dibeli untuk para Finisher, kemudian juga dapat produk produk dari sponsor-sponsor kita," tuturnya.

Lebih lanjut, Genta menyebut rangkaian acara Kiko Run nantinya akan ditutup dengan pertunjukan dari sejumlah marching band, wushu serta kompetisi-kompetisi lainnya.

"Rangkaian acara di MAG festival ditutup dengan mageran, di sana kita juga ada marching band, ada juga wushu, ada kompetisi-kompetisi lainnya melibatkan anak-anak dan juga para keluarga.Ini juga untuk memajukan sportivitas, kreativitas, dan pola hidup sehat bagi masyarakat," kata Genta.