MAG Kiko Run Berjalan Meriah, Liliana Tanoesoedibjo Harap Kiko Bisa Beri Semangat ke Semua Orang

EXECUTIVE Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri lomba lari bertajuk, Kiko Run di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu (29/10/2023).

Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, animasi Kiko Run menghibur anak-anak. Apalagi, animasi Kiko telah merambah ke internasional dengan tayang di 64 negara di seluruh dunia.

"Kita tahu bahwa animasi Kiko sudah mendunia, tentunya menghibur anak anak seluruh dunia. Apalagi sudah 64 negara dan di sini kami menyertakan di Mall Artha Gading," ujar Liliana Tanoesoedibjo kepada MNC Portal Indonesia (MPI) Minggu (29/10/2023).

"Karena kita merasa ikon ini sudah kuat, dan banyak anak-anak yang menggemari dan menyukainya," katanya.

Liliana mengatakan kalau animasi Kiko sejauh ini memiliki cerita-cerita makin menarik di setiap episodenya. Tentunya, sangat menarik minat bagi siapapun ingin menonton animasi Kiko tersebut.

"Tentunya dari kita sudah dari serial TV dan nantinya Kiko akan ada episode baru, episode keempat itu sangat beda ceritanya dan sangat menarik tentunya nantikan episode empat," tutur Liliana.

BACA JUGA: MNC Life Gelar Edukasi Literasi Keuangan di Peluncuran RTW Center RSU Hermina Medan

Lebih lanjut, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan kalau MNC Animation mengandeng Mall Artha Gading, menggelar acara lomba lari bertemakan Tema MAG Kiko Run. Tentunya melihat sosok Kiko bisa memberikan semangat kepada semua orang.