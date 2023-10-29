MNC Animation Gelar MAG Kiko Run, Liliana Tanoesoedibjo: Hiburan Menyehatkan bagi Keluarga

MALL Artha Gading menggandeng MNC Animation, untuk berkolaborasi mengangkat Tema MAG Kiko Run secara resmi dibuka pada Minggu (29/10/2023). Acara lari ini rutin dilakukan setiap tahunnya.

Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan kegiatan Kiko Run merupakan sebuah hiburan sekaligus olahraga, memberikan kesehatan bagi peserta lomba lari.

"Acara hari ini Mall Artha Gading bekerjasama dengan MNC Animation dan masih ada lomba lari untuk keluarga. Dengan tujuan, memberikan hiburan menyehatkan bagi keluarga," ujar Liliana Tanoesoedibjo kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

Liliana Tanoesoedibjo menerangkan, animasi Kiko merupakan sebuah animasi tayang di MNC dan RCTI. Bukan cuma itu, Kiko juga telah tayang di 64 negara di seluruh dunia, dengan empat bahasa yang berbeda.

"Kiko merupakan serial animasi tayang di MNC setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan RCTI setiap Minggu pagi, dan dilihat di MNC flash dan juga dalam bahasa inggris," kata Liliana Tanoesoedibjo.

"Kiko animasi dari karya anak bangsa, menjadi kebanggaan bagi kita semua. Selain menambah penghargaan dari dalam dan luar negeri, Kiko sudah merambah ke internasional dan ditayangkan 64 negara di seluruh dunia," tuturnya.